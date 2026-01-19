Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 17/1 đến 12h00’ ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 55 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 23 trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không có trường hợp nào đi ngược chiều được ghi nhận.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự giao thông tiếp tục được duy trì ổn định khi hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.
Trái ngược với sự "hạ nhiệt" trong nội đô, tuyến cao tốc cửa ngõ Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20) vẫn chứng kiến mật độ phương tiện dày đặc. Trong 24 giờ qua, có tới 10.372 lượt phương tiện lưu thông qua đây. Do lượng xe đông, tốc độ di chuyển trung bình toàn tuyến chỉ đạt 70,5 km/h.
Dù áp lực lớn, ý thức của các tài xế trên cao tốc khá tốt khi chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn ghi nhận 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn – một lỗi nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn nếu xảy ra sự cố.
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh các phương tiện vi phạm trong ngày đã được chuyển về Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TP Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo phạt nguội tới các chủ xe.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|18-01-2026 06:39:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C161592
|2
|18-01-2026 05:36:17
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|29LD04898
|3
|17-01-2026 09:01:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|27B211629
|4
|17-01-2026 08:53:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P169787
|5
|17-01-2026 10:42:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA05683
|6
|17-01-2026 10:31:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P191856
|7
|17-01-2026 09:43:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N14941
|8
|17-01-2026 09:25:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K77643
|9
|17-01-2026 12:07:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N76132
|10
|17-01-2026 11:59:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14U112107
|11
|17-01-2026 11:44:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E126662
|12
|17-01-2026 11:11:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20H117924
|13
|17-01-2026 15:53:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|69AM11481
|14
|17-01-2026 15:51:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89AK00521
|15
|17-01-2026 15:32:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K213785
|16
|17-01-2026 15:26:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X567309
|17
|17-01-2026 15:22:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V363554
|18
|17-01-2026 15:06:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99D154007
|19
|17-01-2026 14:53:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18K154689
|20
|17-01-2026 14:46:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89F23956
|21
|17-01-2026 14:34:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|12X127452
|22
|17-01-2026 16:58:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C186667
|23
|17-01-2026 16:04:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36L611435
|24
|18-01-2026 07:20:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P107089
|25
|18-01-2026 07:11:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AB52294
|26
|18-01-2026 07:03:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P141661
|27
|17-01-2026 17:17:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B136853
|28
|17-01-2026 17:06:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29N194023
|29
|17-01-2026 16:59:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|30
|17-01-2026 16:02:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AD21654
|31
|17-01-2026 15:59:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AE01029
|32
|17-01-2026 15:38:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29R36691
|33
|17-01-2026 15:30:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|88AL07286
|34
|17-01-2026 15:15:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S135481
|35
|17-01-2026 14:53:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AE39646
|36
|17-01-2026 14:48:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E136723
|37
|17-01-2026 14:31:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37AS00529
|38
|17-01-2026 14:31:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AD19154
|39
|17-01-2026 14:13:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24Y100092
|40
|17-01-2026 14:11:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36C237491
|41
|17-01-2026 14:07:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F123602
|42
|17-01-2026 14:05:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V162797
|43
|17-01-2026 13:19:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S705107
|44
|17-01-2026 13:16:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D155056
|45
|17-01-2026 13:13:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA02940
|46
|17-01-2026 13:05:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G180050
|47
|17-01-2026 12:18:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X40640
|48
|17-01-2026 11:21:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V33899
|49
|17-01-2026 11:04:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E172163
|50
|17-01-2026 10:43:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30M93452
|51
|17-01-2026 10:18:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD214517
|52
|17-01-2026 19:24:08
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|34C36330
|53
|17-01-2026 18:41:15
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|29H22041
|54
|17-01-2026 17:16:42
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|99H02816
|55
|17-01-2026 13:28:54
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|29K06258
