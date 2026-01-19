Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 17/1 đến 12h00’ ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 55 trường hợp vi phạm.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 23 trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không có trường hợp nào đi ngược chiều được ghi nhận.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự giao thông tiếp tục được duy trì ổn định khi hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trái ngược với sự "hạ nhiệt" trong nội đô, tuyến cao tốc cửa ngõ Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20) vẫn chứng kiến mật độ phương tiện dày đặc. Trong 24 giờ qua, có tới 10.372 lượt phương tiện lưu thông qua đây. Do lượng xe đông, tốc độ di chuyển trung bình toàn tuyến chỉ đạt 70,5 km/h.

Dù áp lực lớn, ý thức của các tài xế trên cao tốc khá tốt khi chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn ghi nhận 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn – một lỗi nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn nếu xảy ra sự cố.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh các phương tiện vi phạm trong ngày đã được chuyển về Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TP Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo phạt nguội tới các chủ xe.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 18-01-2026 06:39:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C161592 2 18-01-2026 05:36:17 Vượt đèn đỏ Ô tô con 29LD04898 3 17-01-2026 09:01:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B211629 4 17-01-2026 08:53:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P169787 5 17-01-2026 10:42:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA05683 6 17-01-2026 10:31:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P191856 7 17-01-2026 09:43:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N14941 8 17-01-2026 09:25:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K77643 9 17-01-2026 12:07:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N76132 10 17-01-2026 11:59:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U112107 11 17-01-2026 11:44:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E126662 12 17-01-2026 11:11:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20H117924 13 17-01-2026 15:53:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 69AM11481 14 17-01-2026 15:51:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89AK00521 15 17-01-2026 15:32:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K213785 16 17-01-2026 15:26:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X567309 17 17-01-2026 15:22:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V363554 18 17-01-2026 15:06:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99D154007 19 17-01-2026 14:53:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K154689 20 17-01-2026 14:46:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89F23956 21 17-01-2026 14:34:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12X127452 22 17-01-2026 16:58:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C186667 23 17-01-2026 16:04:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36L611435 24 18-01-2026 07:20:29 Không đội mũ Xe mô tô 29P107089 25 18-01-2026 07:11:43 Không đội mũ Xe mô tô 29AB52294 26 18-01-2026 07:03:31 Không đội mũ Xe mô tô 29P141661 27 17-01-2026 17:17:20 Không đội mũ Xe mô tô 29B136853 28 17-01-2026 17:06:39 Không đội mũ Xe mô tô 29N194023 29 17-01-2026 16:59:07 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 30 17-01-2026 16:02:25 Không đội mũ Xe mô tô 29AD21654 31 17-01-2026 15:59:11 Không đội mũ Xe mô tô 29AE01029 32 17-01-2026 15:38:19 Không đội mũ Xe mô tô 29R36691 33 17-01-2026 15:30:36 Không đội mũ Xe mô tô 88AL07286 34 17-01-2026 15:15:53 Không đội mũ Xe mô tô 29S135481 35 17-01-2026 14:53:12 Không đội mũ Xe mô tô 29AE39646 36 17-01-2026 14:48:23 Không đội mũ Xe mô tô 29E136723 37 17-01-2026 14:31:27 Không đội mũ Xe mô tô 37AS00529 38 17-01-2026 14:31:11 Không đội mũ Xe mô tô 29AD19154 39 17-01-2026 14:13:58 Không đội mũ Xe mô tô 24Y100092 40 17-01-2026 14:11:08 Không đội mũ Xe mô tô 36C237491 41 17-01-2026 14:07:04 Không đội mũ Xe mô tô 29F123602 42 17-01-2026 14:05:20 Không đội mũ Xe mô tô 29V162797 43 17-01-2026 13:19:27 Không đội mũ Xe mô tô 29S705107 44 17-01-2026 13:16:32 Không đội mũ Xe mô tô 29D155056 45 17-01-2026 13:13:31 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 46 17-01-2026 13:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 29G180050 47 17-01-2026 12:18:25 Không đội mũ Xe mô tô 29X40640 48 17-01-2026 11:21:44 Không đội mũ Xe mô tô 29V33899 49 17-01-2026 11:04:37 Không đội mũ Xe mô tô 29E172163 50 17-01-2026 10:43:03 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452 51 17-01-2026 10:18:08 Không đội mũ Xe mô tô 29MD214517 52 17-01-2026 19:24:08 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34C36330 53 17-01-2026 18:41:15 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29H22041 54 17-01-2026 17:16:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 99H02816 55 17-01-2026 13:28:54 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29K06258