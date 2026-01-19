Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

Thứ hai, 08:52 19/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 17/1 đến 12h00’ ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 55 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 23 trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không có trường hợp nào đi ngược chiều được ghi nhận.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự giao thông tiếp tục được duy trì ổn định khi hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trái ngược với sự "hạ nhiệt" trong nội đô, tuyến cao tốc cửa ngõ Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20) vẫn chứng kiến mật độ phương tiện dày đặc. Trong 24 giờ qua, có tới 10.372 lượt phương tiện lưu thông qua đây. Do lượng xe đông, tốc độ di chuyển trung bình toàn tuyến chỉ đạt 70,5 km/h.

Dù áp lực lớn, ý thức của các tài xế trên cao tốc khá tốt khi chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn ghi nhận 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn – một lỗi nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn nếu xảy ra sự cố.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh các phương tiện vi phạm trong ngày đã được chuyển về Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TP Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo phạt nguội tới các chủ xe.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
118-01-2026 06:39:29Vượt đèn đỏXe mô tô29C161592
218-01-2026 05:36:17Vượt đèn đỏÔ tô con29LD04898
317-01-2026 09:01:32Vượt đèn đỏXe mô tô27B211629
417-01-2026 08:53:43Vượt đèn đỏXe mô tô29P169787
517-01-2026 10:42:33Vượt đèn đỏXe mô tô17AA05683
617-01-2026 10:31:07Vượt đèn đỏXe mô tô29P191856
717-01-2026 09:43:03Vượt đèn đỏXe mô tô30N14941
817-01-2026 09:25:56Vượt đèn đỏXe mô tô30K77643
917-01-2026 12:07:02Vượt đèn đỏXe mô tô30N76132
1017-01-2026 11:59:05Vượt đèn đỏXe mô tô14U112107
1117-01-2026 11:44:19Vượt đèn đỏXe mô tô29E126662
1217-01-2026 11:11:34Vượt đèn đỏXe mô tô20H117924
1317-01-2026 15:53:18Vượt đèn đỏXe mô tô69AM11481
1417-01-2026 15:51:36Vượt đèn đỏXe mô tô89AK00521
1517-01-2026 15:32:16Vượt đèn đỏXe mô tô29K213785
1617-01-2026 15:26:16Vượt đèn đỏXe mô tô29X567309
1717-01-2026 15:22:56Vượt đèn đỏXe mô tô29V363554
1817-01-2026 15:06:58Vượt đèn đỏXe mô tô99D154007
1917-01-2026 14:53:49Vượt đèn đỏXe mô tô18K154689
2017-01-2026 14:46:12Vượt đèn đỏXe mô tô89F23956
2117-01-2026 14:34:29Vượt đèn đỏXe mô tô12X127452
2217-01-2026 16:58:19Vượt đèn đỏXe mô tô29C186667
2317-01-2026 16:04:59Vượt đèn đỏXe mô tô36L611435
2418-01-2026 07:20:29Không đội mũXe mô tô29P107089
2518-01-2026 07:11:43Không đội mũXe mô tô29AB52294
2618-01-2026 07:03:31Không đội mũXe mô tô29P141661
2717-01-2026 17:17:20Không đội mũXe mô tô29B136853
2817-01-2026 17:06:39Không đội mũXe mô tô29N194023
2917-01-2026 16:59:07Không đội mũXe mô tô36F120197
3017-01-2026 16:02:25Không đội mũXe mô tô29AD21654
3117-01-2026 15:59:11Không đội mũXe mô tô29AE01029
3217-01-2026 15:38:19Không đội mũXe mô tô29R36691
3317-01-2026 15:30:36Không đội mũXe mô tô88AL07286
3417-01-2026 15:15:53Không đội mũXe mô tô29S135481
3517-01-2026 14:53:12Không đội mũXe mô tô29AE39646
3617-01-2026 14:48:23Không đội mũXe mô tô29E136723
3717-01-2026 14:31:27Không đội mũXe mô tô37AS00529
3817-01-2026 14:31:11Không đội mũXe mô tô29AD19154
3917-01-2026 14:13:58Không đội mũXe mô tô24Y100092
4017-01-2026 14:11:08Không đội mũXe mô tô36C237491
4117-01-2026 14:07:04Không đội mũXe mô tô29F123602
4217-01-2026 14:05:20Không đội mũXe mô tô29V162797
4317-01-2026 13:19:27Không đội mũXe mô tô29S705107
4417-01-2026 13:16:32Không đội mũXe mô tô29D155056
4517-01-2026 13:13:31Không đội mũXe mô tô35AA02940
4617-01-2026 13:05:47Không đội mũXe mô tô29G180050
4717-01-2026 12:18:25Không đội mũXe mô tô29X40640
4817-01-2026 11:21:44Không đội mũXe mô tô29V33899
4917-01-2026 11:04:37Không đội mũXe mô tô29E172163
5017-01-2026 10:43:03Không đội mũXe mô tô30M93452
5117-01-2026 10:18:08Không đội mũXe mô tô29MD214517
5217-01-2026 19:24:08Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34C36330
5317-01-2026 18:41:15Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29H22041
5417-01-2026 17:16:42Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn99H02816
5517-01-2026 13:28:54Không thắt dây đai an toànNhững loại khác29K06258
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1 - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo, 7 đối tượng đã lập sàn giao dịch giả mang tên Nasdaq để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của một du khách nước ngoài.

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Xã hội - 1 ngày trước

Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội - 1 ngày trước

Sáng vừa bước chân ra khỏi trung tâm cai nghiện, chiều Nguyễn Văn Duy đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm xe Honda SH "chớp nhoáng" trên khắp địa bàn Hà Nội trước khi bị sa lưới tại phố Thợ Nhuộm.

Xem nhiều

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Pháp luật

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội
Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Pháp luật
Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật
Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top