Bác sĩ chia sẻ cách phát hiện quý ông bị giãn tĩnh mạch tinh hoàn

Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn và xoắn của các tĩnh mạch trong bìu, thường gặp ở nam giới trẻ và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nguyên nhân gây bệnh do bất thường cấu trúc giải phẫu mạch máu thừng tinh, do hoạt động cường độ cao, kéo dài, tăng bộc lộ các bất thường tiềm ẩn mạch máu thừng tinh, do khối u sau phúc mạc đè ép và một số các nguyên nhân khác.

Để phát hiện tình trạng này, các quý ông cần chú ý đến một số triệu chứng và dấu hiệu sau:



Khối u mềm ở bìu

Thường xuất hiện ở phía trên hoặc phía sau tinh hoàn, khối u này có thể cảm thấy như "túi giun" khi sờ vào. Nó thường rõ ràng hơn khi đứng và có thể giảm khi nằm xuống.

Đau hoặc khó chịu ở bìu

Đau có thể nhẹ hoặc nặng, thường tệ hơn khi đứng hoặc hoạt động thể chất trong thời gian dài, và giảm bớt khi nằm nghỉ.

Tinh hoàn bị teo

Trong một số trường hợp, giãn tĩnh mạch tinh có thể gây ra sự teo nhỏ của tinh hoàn bị ảnh hưởng, do sự giảm lưu lượng máu và tăng áp lực trong tĩnh mạch.

Cảm giác nặng ở bìu

Cảm giác nặng nề hoặc khó chịu ở vùng bìu cũng có thể là dấu hiệu của giãn tĩnh mạch tinh.

Vấn đề về sinh sản

Giãn tĩnh mạch tinh có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản do làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thụ thai, giãn tĩnh mạch tinh có thể là một nguyên nhân cần được kiểm tra.

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế sớm nếu phát hiện các dấu hiệu trên để được thăm khám, tư vấn các phương pháp điều trị phù hợp với từng giai đoạn của bệnh nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, tránh các biến chứng muộn do bệnh giãn tĩnh mạch tinh gây ra.

Bệnh nhân nên đến khám tại các cơ sở chuyên khoa nam học uy tín giúp chẩn đoán và điều trị bệnh đúng, kịp thời.