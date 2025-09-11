Mới nhất
9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

Thứ năm, 11:31 11/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.

Giật mình với 9 triệu chứng báo hiệu suy thận, đừng chờ đến lúc quá muộn - Ảnh 1.

Bệnh thận thường không gây ra triệu chứng quá rõ ràng gì cho tới khi đã tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh cũng có một vài dấu hiệu cảnh báo thận có vấn đề cần đi kiểm tra ngay.

Bảo An
