6 thói quen tưởng sạch nhưng hóa ra lại rất mất vệ sinh

Vệ sinh cá nhân là điều hết sức cần thiết giúp phòng tránh bệnh tật cho cơ thể. Tuy nhiên, có những thói quen tưởng rằng sạch sẽ nhưng lại góp phần mang vi khuẩn gây hại cho bản thân. Sau đây là 6 sai lầm rất thường gặp của những người ưa sạch sẽ.

Dùng nắp đậy bàn chải đánh răng

Bàn chải nên để khô tự nhiên sẽ tốt hơn là đậy nắp. (Ảnh: Sohu)

Để tránh bàn chải đánh răng bị bám bụi hoặc vi khuẩn, nhiều người dùng nắp đậy, không biết rằng làm như vậy là tăng nguy cơ bệnh tật.

Năm 2007, các nhà nghiên cứu thực hiện một thí nghiệm với 10 sinh viên nội trú có sức khỏe răng miệng tốt và yêu cầu họ sử dụng miếng bọc đầu bàn chải bằng nhựa. Kết quả là một tuần sau, một số vi sinh vật, chẳng hạn như Pseudomonas aeruginosa và các tác nhân gây bệnh khác, đã phát triển trên đầu bàn chải này.

Pseudomonas aeruginosa là một trong những tác nhân gây bệnh chính gây viêm phổi, nhiễm trùng mô mềm, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng huyết. Nếu niêm mạc miệng bị tổn thương hoặc hệ miễn dịch suy yếu, hậu quả xấu sẽ xảy ra với người đánh răng bằng loại bàn chải này.

Vì sao việc bọc bàn chải đánh răng làm tăng vi khuẩn? Sau khi đánh răng, hơi ẩm vẫn còn đọng lại trên lông bàn chải. Nếu bọc bàn chải lại, không khí không thể lưu thông và hơi ẩm khó bốc hơi. Đầu bàn chải ẩm ướt là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Do đó, sau khi đánh răng, hãy cố gắng rũ sạch hơi ẩm trên đầu bàn chải, đặt đầu bàn chải hướng lên trên ở nơi khô ráo, thoáng khí và để khô tự nhiên.

Bọc thực phẩm bằng khăn giấy

Khăn giấy để lau thực phẩm có tốt như chúng ta nghĩ? (Ảnh: Sohu)

Sau khi rửa trái cây, nhiều người thường lau sạch bằng khăn giấy rồi mới ăn. Nếu thực phẩm quá nóng hay không có nắp, nhiều người có thói quen đậy bằng khăn giấy để tránh ruồi bọ. Những hành vi tưởng chừng sạch sẽ này thực chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Thực tế, khi chất làm trắng huỳnh quang trong khăn giấy tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, nó sẽ truyền từ khăn giấy sang thức ăn. Nhiệt độ của thức ăn càng cao, chất làm trắng huỳnh quang sẽ truyền càng nhiều, và cuối cùng sẽ được cơ thể con người hấp thụ.

Bên cạnh đó, một số loại khăn giấy trên thị trường trông có vẻ sạch sẽ và hợp vệ sinh nhưng thực chất lại khá bẩn. Đã rất nhiều loại khăn giấy độc hại được làm từ vải vụn và gạc đã qua tẩy trắng. Nguyên liệu thô để làm khăn giấy ở nhiều cơ sở không đảm bảo, sử dụng nhiều loại giấy vụn và báo cũ bị mốc, thậm chí cả một số hộp thuốc.

Những loại giấy thải này sau khi gom lại thêm một lượng lớn chất tẩy trắng và bột talc công nghiệp. Sau tất cả quá trình xử lý này, khăn giấy trông gần giống khăn giấy thông thường. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bột talc công nghiệp chứa một lượng lớn kim loại nặng như chì và cadmium, có thể gây hại cho hệ thần kinh và hệ tuần hoàn máu của con người nếu sử dụng trong thời gian dài.

Là người tiêu dùng thông thường, chúng ta đương nhiên khó phân biệt được. Nếu dùng loại khăn giấy này để gói thực phẩm trong thời gian dài, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, tốt nhất bạn nên sử dụng giấy gói chuyên dụng hoặc túi nylon, hộp giữ tươi để gói thực phẩm. Khi mua khăn giấy, hãy nhớ kiểm tra các tiêu chuẩn, chọn khăn giấy đáp ứng tiêu chuẩn và nguyên liệu làm từ bột gỗ nguyên chất.

Giặt đồ lót bằng nước nóng

Đồ lót có vẻ không bẩn lắm, nhưng thực tế đáy quầncó thể là nơi chứa nước tiểu, phân, mồ hôi, bã nhờn, dịch tiết và thậm chí cả vi khuẩn Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Enterococcus faecalis.

Mặc dù việc sử dụng nước nóng giặt đồ lót có vẻ giúp khử trùng, nhưng thực ra nhiều loại virus có khả năng kháng nhiệt độ cao, và nước nóng có thể làm các vết bẩn két lại, trở nên khó giặt hơn.

Do đó, cách giặt đồ lót tốt nhất là giặt bằng xà phòng, vì xà phòng có tính kiềm và có thể loại bỏ hiệu quả các chất tiết có tính axit trên đồ lót, đặc biệt là nấm mốc và Trichomonas, hai tác nhân gây bệnh phụ khoa lớn nhất. Bạn nên thoa xà phòng vào quần lót và chà xát trong 3-5 phút, sau đó xả sạch dưới vòi nước chảy.

Xả nước bồn cầu trong lúc đi vệ sinh

Nhiều người luôn xả nước bồn cầu khi đang sử dụng vì sợ bồn cầu bị tắc hoặc nghĩ rằng việc này sẽ làm mùi hôi giảm bớt.

Tuy nhiên, khi xả nước bồn cầu , nước sẽ tạo thành dòng xoáy và dưới tác động của lực xả, và các tác nhân gây bệnh như E. coli có thể lơ lửng trong không khí. Lúc này, vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể con người qua đường hô hấp; vi khuẩn lơ lửng trong không khí cũng có thể bám vào các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc nước súc miệng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khí dung hình thành khi xả bồn cầu sẽ nhanh chóng được phun ra không khí với vận tốc ban đầu là 2 mét/giây và đạt độ cao 1,5 mét so với bồn cầu trong vòng 8 giây. Nói cách khác, nếu bạn xả nước giữa chừng khi đang đi vệ sinh, hiệu ứng này thậm chí còn tương tự như việc "phát tán phân".

Do đó, bạn nên từ bỏ thói quen xả nước giữa chừng khi đi vệ sinh, nếu cần bạn có thể đậy chúng lại rồi hãy xả nước.

Chà xát mạnh khi tắm

Kỳ cọ quá mạnh sẽ không tốt cho làn da của bạn. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người thích kỳ cọ cơ thể mạnh khi tắm vì tin rằng càng kỳ cọ mạnh thì càng sạch. Thực tế, chất bẩn được cọ xát trong khi tắm chủ yếu là các mảnh vụn da, bụi bẩn và mồ hôi. Việc chà xát quá mạnh có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ của da và khiến da trở nên nhạy cảm.

Do đó, tốt nhất là nên kỳ cọ với bông tắm mềm vừa phải khi tắm và chọn khăn tắm mềm hơn.

Giặt đồ lót khi tắm

Để tiết kiệm thời gian và nước, nhiều người chọn giặt đồ lót trong khi tắm. Thực tế, điều này rất mất vệ sinh.

Bởi vì hiệu quả làm sạch của việc chà xát đồ lót bằng tay rất kém, hơn nữa, dịch tiết dính trên đồ lót có chứa protein, khi tiếp xúc với nước tắm (30-40℃) sẽ đông lại. Protein đông lại dễ dàng bám lại trên vải, theo thời gian không chỉ để lại vết ố vàng khó giặt mà còn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, dễ dẫn đến viêm nhiễm.

Ngoài ra, một số người có thói quen phơi đồ lót trong phòng tắm sau khi giặt. Thực chất cách phơi đồ lót trong bóng râm, sẽ khiến nấm mốc sinh sôi trong môi trường ẩm ướt và tối tăm. Nếu bạn mặc loại đồ lót phơi thiếu nắng trong thời gian dài, bạn có nguy cơ bị viêm âm đạo do nấm candida.

Lời khuyên cho bạn là sau khi giặt, hãy phơi đồ lót ở nơi thoáng khí, có nắng để khô tự nhiên và làm sạch vi khuẩn.