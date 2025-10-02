Bác sĩ lên tiếng về bí kíp giảm đau 'đến tháng' mà nhiều chị em vẫn áp dụng
GĐXH - Đau bụng kinh không còn là nỗi lo! Biết dùng thuốc tránh thai đúng cách mới đảm bảo sức khỏe, thuốc đắt chưa chắc đã hiệu quả.
Nhiều người phụ nữ thường nghĩ rằng thuốc tránh thai chỉ đơn thuần có một mục đích là ngăn chặn quá trình thụ thai. Tuy nhiên, theo BS. Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản TW) cho biết, thực tế đây là một loại thuốc được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau cho phái đẹp.
Hãy cùng tìm hiểu quan điểm y khoa chính xác về vai trò bất ngờ của thuốc tránh thai trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ.
Công dụng bất ngờ của thuốc tránh thai
Theo BS Thành, thuốc tránh thai sử dụng đúng cách có thể giúp điều trị một số các bệnh như:
- Rối loạn kinh nguyệt
- Buồng trứng đa nang
- Hội chứng tiền kinh nguyệt
- Giảm đau bụng kinh, điều trị nội tiết
Một trong những ứng dụng điều trị nổi bật và phức tạp nhất của thuốc tránh thai là trong bệnh lý lạc nội mạc tử cung.
Lạc nội mạc tử cung là sự hiện diện của mô tương tự nội mạc tử cung (các tuyến và mô đệm) bên ngoài tử cung, gây ra phản ứng viêm mạn tính, mô sẹo, và dính, có thể làm biến dạng giải phẫu vùng chậu của người phụ nữ.
Trong trường hợp này, việc sử dụng thuốc tránh thai không chỉ để tránh thai mà còn là một phần quan trọng của phác đồ điều trị. Tuy nhiên, BS Thành nhấn mạnh: "Không phải cứ thuốc mới, thuốc đắt tiền là tốt nhất". Việc lựa chọn phác đồ điều trị lạc nội mạc tử cung phải dựa trên sự đánh giá y khoa như:
- Tình trạng bệnh: Mức độ tổn thương, vị trí lạc chỗ, có dính buồng tử cung hay không. Từ đó sẽ quyết định loại thuốc và liệu lượng.
- Triệu chứng lâm sàng: Tùy vào mức độ đau bụng kinh, rong kinh và tình trạng vô sinh có ảnh hưởng như thế nào đến việc điều trị.
- Mong muốn của bệnh nhân: Đặc biệt là vấn đề kế hoạch sinh con. Nếu bệnh nhân vẫn còn mong muốn có thai, phác đồ sẽ khác biệt so với trường hợp không có nhu cầu.
- Đáp ứng cơ thể: Cơ địa mỗi người khác nhau. Bác sĩ cần đánh giá bệnh nhân có chịu được thuốc không, có xuất hiện tác dụng phụ nào nghiêm trọng hay không.
Việc điều trị lạc nội mạc tử cung, hoặc bất kỳ rối loạn nội tiết nào khác, là một "nghệ thuật cá nhân hóa điều trị" của bác sĩ. Bác sĩ có thể thiết kế phác đồ riêng biệt:
- Kết hợp dùng thuốc tránh thai để giảm đau và ổn định chu kỳ.
- Có người cần dùng các loại thuốc ức chế estrogen mạnh hơn để kiểm soát triệt để sự phát triển của các mô lạc nội mạc.
- Thậm chí có trường hợp phải kết hợp thuốc với can thiệp phẫu thuật mới đạt được hiệu quả tối ưu.
Bác sĩ Phan Chí Thành khuyến cáo: "Chị em không nên tự ý sử dụng thuốc theo lời mách bảo hay kinh nghiệm truyền miệng. Khi gặp tình trạng đau bụng kinh bất thường hoặc có dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung, hãy kiểm tra chuyên khoa để được bác sĩ đánh giá và lựa chọn loại thuốc, liều lượng, thời gian phù hợp nhất".
