Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Thứ tư, 16:00 01/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lá gan là cơ quan giải độc quan trọng. Bài viết chỉ ra những thực phẩm người bệnh gan nên hạn chế để bảo vệ gan khỏe mạnh.

Gan là cơ quan giải độc trung tâm của cơ thể – có thể được nâng niu bằng những thực phẩm bổ dưỡng, nhưng cũng có thể phải chịu "gánh nặng" nếu chúng ta vô tình chọn nhầm món.

Dưới đây là những loại thực phẩm mà PGS.TS.BSCKII Đỗ Tuấn Anh, BV Quân y 103 khuyến cáo người bệnh gan nên hạn chế tối đa, để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, tránh "rước bệnh" vào cơ thể.

Những thực phẩm người bị bệnh gan không nên ăn

1. Người bị bệnh gan không nên ăn thực phẩm nhiều muối

Ăn quá mặn không chỉ gây hại thận mà còn khiến cơ thể dễ giữ nước, gây phù nề chân tay và làm tăng nguy cơ cổ trướng (tích tụ dịch trong khoang bụng).

2. Người bị bệnh gan không nên ăn thực phẩm chứa nhiều Đường

Đường, bánh kẹo ngọt và nước ngọt có gas là thủ phạm gây thừa cân – béo phì và thúc đẩy quá trình gan nhiễm mỡ. Tình trạng này về lâu dài còn dẫn đến kháng insulin và đái tháo đường mức 2, khiến bệnh gan thêm trầm trọng.

3. Người bị bệnh gan không nên ăn thực phẩm dầu mỡ (Trans fat, bão hòa)

Đồ chiên rán ngập dầu, thức ăn nhanh hay mỡ động vật đều chứa chất béo bão hòa gây hại. Thói quen này khiến gan phải làm việc quá tải, làm trầm trọng hơn tình trạng viêm gan hoặc xơ gan.

4. Người bị bệnh gan không nên uống ượu bia

Rượu bia là điều cấm kỵ tuyệt đối. Mỗi lần gan chuyển hóa rượu, một phần tế bào gan bị tổn thương. Uống rượu lâu dài chính là con đường ngắn nhất dẫn đến viêm gan do rượu, xơ gan và ung thư gan.

5. Thực phẩm chế biến sẵn

Đồ hộp, xúc xích, mì gói... chúng là "gánh nặng kép" vì chứa cả muối, đường, chất điều vị và phụ gia công nghiệp cùng lúc, gây áp lực lớn cho gan khi chuyển hóa.

6. Thịt đỏ (bò, dê, cừu)

Thịt đỏ giàu protein nhưng lại khó tiêu hóa và gây áp lực lên gan. Protein dư thừa có thể tích tụ trong cơ thể, làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.

7. Nội tạng động vật: 

Gan, tim, cật, óc chứa nhiều cholesterol và vitamin A. Ăn nhiều dễ gây ngộ độc vitamin A và tăng cholesterol máu, trực tiếp làm tổn thương tế bào gan.

8. Hải sản giáp xác chưa nấu chín

Cua, tôm, sò, ốc sống hoặc tái có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc độc tố tự nhiên. Đối với lá gan đang suy yếu, đây là một rủi ro cực lớn, có thể gây viêm gan cấp tính. Tuyệt đối tránh các loại hải sản sống hoặc tái.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt 8 nguyên tắc dinh dưỡng này không chỉ giúp bảo vệ lá gan mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, ngăn ngừa các bệnh lý chuyển hóa và biến chứng nguy hiểm.

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn - Ảnh 1.6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

GĐXH - Gan yếu không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, xuống sắc mà còn tiềm ẩn bệnh nguy hiểm. Đừng chủ quan nếu bạn có 6 dấu hiệu sau.

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn - Ảnh 2.7 loại đồ uống buổi sáng giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể từ bên trong

GĐXH - Bắt đầu ngày mới khỏe mạnh với 7 loại đồ uống buổi sáng đơn giản, giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh”

4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh”

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc

Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộc

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?

Cùng chuyên mục

Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy

Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh MRI ghi nhận khối u choán chỗ ở vùng đầu tụy, nhưng chưa thấy dấu hiệu xâm lấn. Dựa trên các kết quả này, các bác sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật để lấy khối u ra ngoài.

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, không chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi. Khi phát hiện khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm.

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 6 tháng duy trì chế độ ăn rau luộc, cô gái có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Đi khám, cô nhận kết quả bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp.

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Anh Tùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ từ dấu hiệu vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở...

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã nên được đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư thận từ dấu hiệu đau hông lưng, tiểu ra máu...

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện cơn đau nhói tại một điểm vùng ngực trái, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư phổi.

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Nam diễn viên tiết lộ mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, đồng thời anh gửi gắm những tâm sự đầy xúc động về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình.

Xem nhiều

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp
6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứu

Bệnh thường gặp
Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp
Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top