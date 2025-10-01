Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Gan là cơ quan giải độc trung tâm của cơ thể – có thể được nâng niu bằng những thực phẩm bổ dưỡng, nhưng cũng có thể phải chịu "gánh nặng" nếu chúng ta vô tình chọn nhầm món.

Dưới đây là những loại thực phẩm mà PGS.TS.BSCKII Đỗ Tuấn Anh, BV Quân y 103 khuyến cáo người bệnh gan nên hạn chế tối đa, để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, tránh "rước bệnh" vào cơ thể.

Những thực phẩm người bị bệnh gan không nên ăn

1. Người bị bệnh gan không nên ăn thực phẩm nhiều muối

Ăn quá mặn không chỉ gây hại thận mà còn khiến cơ thể dễ giữ nước, gây phù nề chân tay và làm tăng nguy cơ cổ trướng (tích tụ dịch trong khoang bụng).

2. Người bị bệnh gan không nên ăn thực phẩm chứa nhiều Đường

Đường, bánh kẹo ngọt và nước ngọt có gas là thủ phạm gây thừa cân – béo phì và thúc đẩy quá trình gan nhiễm mỡ. Tình trạng này về lâu dài còn dẫn đến kháng insulin và đái tháo đường mức 2, khiến bệnh gan thêm trầm trọng.

3. Người bị bệnh gan không nên ăn thực phẩm dầu mỡ (Trans fat, bão hòa)

Đồ chiên rán ngập dầu, thức ăn nhanh hay mỡ động vật đều chứa chất béo bão hòa gây hại. Thói quen này khiến gan phải làm việc quá tải, làm trầm trọng hơn tình trạng viêm gan hoặc xơ gan.

4. Người bị bệnh gan không nên uống ượu bia

Rượu bia là điều cấm kỵ tuyệt đối. Mỗi lần gan chuyển hóa rượu, một phần tế bào gan bị tổn thương. Uống rượu lâu dài chính là con đường ngắn nhất dẫn đến viêm gan do rượu, xơ gan và ung thư gan.

5. Thực phẩm chế biến sẵn

Đồ hộp, xúc xích, mì gói... chúng là "gánh nặng kép" vì chứa cả muối, đường, chất điều vị và phụ gia công nghiệp cùng lúc, gây áp lực lớn cho gan khi chuyển hóa.

6. Thịt đỏ (bò, dê, cừu)

Thịt đỏ giàu protein nhưng lại khó tiêu hóa và gây áp lực lên gan. Protein dư thừa có thể tích tụ trong cơ thể, làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.

7. Nội tạng động vật:

Gan, tim, cật, óc chứa nhiều cholesterol và vitamin A. Ăn nhiều dễ gây ngộ độc vitamin A và tăng cholesterol máu, trực tiếp làm tổn thương tế bào gan.

8. Hải sản giáp xác chưa nấu chín

Cua, tôm, sò, ốc sống hoặc tái có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc độc tố tự nhiên. Đối với lá gan đang suy yếu, đây là một rủi ro cực lớn, có thể gây viêm gan cấp tính. Tuyệt đối tránh các loại hải sản sống hoặc tái.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt 8 nguyên tắc dinh dưỡng này không chỉ giúp bảo vệ lá gan mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, ngăn ngừa các bệnh lý chuyển hóa và biến chứng nguy hiểm.

