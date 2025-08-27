Bác sĩ ngỡ ngàng bóc tách 19 u xơ trong tử cung người phụ nữ 32 tuổi

Theo thông tin từ các bác sĩ Khoa Phụ khoa, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ nơi đây đã phẫu thuật thành công, bóc tách 19 khối u xơ tử cung cho một nữ người bệnh 32 tuổi (Phường Đông Triều – Quảng Ninh).

Ca bệnh hiếm gặp với số lượng u xơ nhiều bất thường

Được biết, đây là trường hợp hiếm gặp với số lượng u xơ nhiều bất thường, kích thước từ nhỏ đến khối u lớn kích thước hơn 5cm, chiếm gần hết khoang tử cung.

Theo người bệnh cho biết trước đó khoảng 3 tháng người bệnh có đi khám tại phòng khám tư và phát hiện 1-2 khối u xơ kích thước nhỏ và không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên người bệnh đã đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra lại.

Sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh ổn định. Ảnh: BVCC

Toàn bộ 19 khối u xơ tử cung của người bệnh. Ảnh: BVCC

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ đã phát hiện người bệnh có rất nhiều u xơ dưới thanh mạc, kiểm tra kỹ các bác sĩ thấy các u xơ này không làm ảnh hưởng tới buồng tử cung.

Xét thấy người bệnh có rất trẻ, mới có 1 con và mong muốn bảo tồn tử cung. Các bác sĩ đã chỉ định và phẫu thuật bóc tách khối u cho người bệnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và làm chủ kỹ thuật tốt, ca phẫu thuật diễn ra thành công, các bác sĩ đã bóc tách toàn bộ 19 khối u xơ, bảo tồn tử cung để duy trì chức năng sinh sản cho người bệnh.

Phụ nữ cần làm gì khi phát hiện u xơ tử cung?

Theo BsCKII. Đặng Ngọc Dương - Trưởng khoa Phụ khoa cho biết: "Nếu không được điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây rong kinh, thiếu máu nặng, vô sinh hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Khám phụ khoa định kỳ là biện pháp quan trọng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời."

U xơ tử cung đa phần là bệnh lành tính, các biến chứng nó gây ra phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u, u có thể chèn ép các cơ quan nội tạng xung quanh, gây đau bụng, tiểu khó, thận ứ nước, ngoài ra có thể gây ảnh hưởng đến khả năng có thai và giữ thai, nặng hơn có thể xoắn gây đau dữ dội ở hố chậu…

Qua đây, khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, cần chú ý các dấu hiệu bất thường như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, bụng to nhanh… và đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

