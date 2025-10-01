Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa

Đậu gà là một loại đậu có tên tiếng Anh là chickpeas, đây là thực phẩm phổ biến ở vùng Trung Đông, Ấn Độ. Do hạt đậu có hình giống với đầu của con gà nên được gọi là đậu gà. Hạt đậu gà chứa nhiều chất xơ, kali và các khoáng chất, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Với hàm lượng chất xơ hòa tan cao, hạt đậu gà giúp làm giảm lượng cholesterol xấu LDL và triglyceride. Nhờ đó giúp phòng ngừa nguy cơ gây xơ vữa động mạch, đột quỵ, ổn định huyết áp và nhồi máu cơ tim. Axit béo Omega – 3 có trong đậu gà giúp bảo vệ tốt sức khỏe tim mạch và giảm chứng viêm cho cơ thể.