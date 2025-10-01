Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa

Thứ tư, 12:56 01/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.

Đậu gà - Thần dược hỗ trợ hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 1.

Đậu gà là một loại đậu có tên tiếng Anh là chickpeas, đây là thực phẩm phổ biến ở vùng Trung Đông, Ấn Độ. Do hạt đậu có hình giống với đầu của con gà nên được gọi là đậu gà. Hạt đậu gà chứa nhiều chất xơ, kali và các khoáng chất, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Với hàm lượng chất xơ hòa tan cao, hạt đậu gà giúp làm giảm lượng cholesterol xấu LDL và triglyceride. Nhờ đó giúp phòng ngừa nguy cơ gây xơ vữa động mạch, đột quỵ, ổn định huyết áp và nhồi máu cơ tim. Axit béo Omega – 3 có trong đậu gà giúp bảo vệ tốt sức khỏe tim mạch và giảm chứng viêm cho cơ thể.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 2.

Hạt đậu gà có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát mức đường huyết ổn định và tạo cảm giác no lâu hơn, giúp kiềm chế cơn thèm ăn và giảm nguy cơ tăng cân. Chứa một lượng chất xơ và nguồn protein dồi dào, hạt đậu gà còn tác dụng rất tốt đối với những người đang trong chế độ giảm cân. Nhờ có hàm lượng chất xơ và protein cao, giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, tạo cảm giác no bụng. Nhờ đó, bạn sẽ ăn ít lại, không dung nạp chất béo giúp giảm cân hiệu quả.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 3.

Nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao, hạt đậu gà có thể giúp kiểm soát mức đường huyết, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type II. Hạt đậu gà chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh mãn tính và lão hóa. Trong hạt đậu gà chứa chất có khả năng chống oxy hóa là phytochemical chất này giúp ngăn ngừa sự sản sinh của tế bào ung thư và lan rộng ra khắp cơ thể. Chất folate có trong đậu gà đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng của tế bào, việc hình thành DNA và hồng cầu, từ đó, giúp ngăn ngừa tế bào ung thư từ đột biến trong DNA.

Cách làm Cơm nấu đậu gà cà chua - Hỗ trợ hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 4.

Gia vị: cho 1 muỗng bột ớt paprika, 1/2 muỗng bột thì là, 1/4 muỗng lá oregano, 1/4 muỗng ớt bột, 1/4 muỗng bột hành, 1/4 muỗng bột tỏi, 1/4 muỗng tiêu vào chén và trộn thật đều. Gạo vo sạch, chắc ráo nước.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 5.

Cho gạo vào nồi cơm điện, đổ hỗn hợp gia vị vào gạo cùng 1 muỗng dầu olive, dùng muỗng trộn đều lên.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 6.

Mở lò nướng trước ở 205 độ C. Trong chén nhỏ, trộn đều 2 muỗng dầu olive, tỏi băm, 1/2 muỗng gia vị thảo mộc Ý, 1/4 muỗng muối rồi khuấy cho tan đều.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 7.

Cà tím rửa sạch, để ráo nước và cắt đôi, dùng dao khứa hình caro trên mặt cà. Sau đó đặt cà lên khay, phết nước sốt lên cà rồi úp xuống và cho vào lò nướng khoảng 60 phút cho cà chín mềm, có màu vàng nâu.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 8.

Cơm nấu đậu gà cà chua vừa lạ về hương vị vừa hấp dẫn về màu sắc cũng như độ ngon và dinh dưỡng của món ăn.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 9.

Bạn có thể thử nấu ngay món này cho cả nhà cùng thưởng thức để đổi chút khẩu vị khác với ngày thường một chút nhé.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 10.Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và chất chống oxy hóa - Ảnh 11.Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.

'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trung

'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trung

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Món ăn giàu collagen tự nhiên này này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giải độc cơ thể, cải thiện tiêu hóa rất tốt.

Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?

Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?

Ăn - 9 giờ trước

Với vài biến tấu nhỏ, chiếc bánh dẻo quen thuộc hóa thành bánh trung thu lòng se điếu vừa lạ mắt vừa gây cười, "sốt" không kém bao nhiêu so với "bánh dẻo thị phi".

Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lần

Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lần

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Việc chuẩn bị một món ngon để thưởng thức sao cho phù hợp với không khí xung quanh cũng rất quan trọng. Mùa thu đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức top món ngon mùa thu Hà Nội được giới thiệu sau đây.

Chiếc bánh ăn sáng độc đáo, thơm ngon mà cách làm thì cực kỳ đơn giản!

Chiếc bánh ăn sáng độc đáo, thơm ngon mà cách làm thì cực kỳ đơn giản!

Ăn - 16 giờ trước

Bạn nhất định phải thử, tôi tin chắc nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trong gia đình bạn!

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự làm bánh trung thu nhân cốm xào hoặc đậu xanh thơm ngon, vừa truyền thống vừa sáng tạo.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Ăn - 1 ngày trước

Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Xem nhiều

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Ăn
Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Ăn
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top