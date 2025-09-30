Mới nhất
Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Thứ ba, 16:31 30/09/2025 | Ăn
GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Lá bưởi - 'Thần dược' cho sức khỏe

Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 1.

Lá bưởi có tác dụng long đờm, giảm ho, kháng khuẩn, kháng viêm, giúp cải thiện các triệu chứng của các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, ho, viêm họng, viêm phế quản. Lá bưởi giúp loại bỏ các chất độc hại trong phổi, cải thiện chức năng hô hấp. Hương thơm của lá bưởi kích thích tuyến nước bọt, dịch vị, giúp tăng cường tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu. Lá bưởi còn có tác dụng giảm co thắt cơ trơn, giảm đau bụng do lạnh, đầy hơi, khó tiêu. Chất xơ trong lá bưởi giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 2.

Các hợp chất sinh học có trong lá bưởi giúp kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch, tạo nên một hàng rào bảo vệ vững chắc trước sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Nhờ khả năng kháng khuẩn, kháng viêm mạnh mẽ, lá bưởi còn đóng vai trò như một "vũ khí" hiệu quả trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý thường gặp như cảm cúm, viêm họng, các bệnh về da…

Bạn nghĩ rằng lá bưởi chỉ dùng để tắm, xông hơi nhưng thực chất loại lá này còn được sử dụng trong nấu ăn. Hãy tham khảo món ngon dưới đây:

Chả cuốn lá bưởi - Món ngon hao cơm

Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 3.

Nguyên liệu gồm: Thịt heo 300 gr; Lá bưởi 20 gr (khoảng 20 lá); Hành tím 2 củ; Nước mắm 1 muỗng cà phê; Gia vị thông dụng 1 ít.

  • Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 4.

    Đối với hành tím, bạn lột bỏ vỏ

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 5.

    rửa sạch rồi bằm nhuyễn.

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 6.

    Tương tự với hành tím, thịt bạn mua về, rửa sạch, sau đó cũng bằm nhuyễn.

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 7.

    Với lá bưởi, bạn ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước nhiều lần, để ráo.

  • Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 8.

    Cho 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê nước mắm cùng hành tím đã băm nhuyễn vào phần thịt được chuẩn bị ở công đoạn sơ chế.

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 9.

    Tiếp theo, bạn trộn đều hỗn hợp thịt.

  • Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 10.

    Cho một lượng nhân thịt vừa đủ lên mặt lá bưởi.

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 11.

    Tiếp đó, bạn cuốn chặt lại như cuốn chả giò là được.

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 12.

    Bạn làm lần lượt như thế đến khi hết phần nhân thịt.

  • Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 13.

    Khi bếp than hừng lửa, bạn cho phần chả đã chuẩn bị lên và bắt đầu nướng. Đừng quên trở đều tay để chả không bị cháy và được chín đều.

    Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 14.

    Nếu quan sát thấy phần lá bưởi dần mềm lại thì nghĩa là chả cuốn lá bưởi đã chín.

  • Lá bưởi: Thần dược cho sức khỏe và món chả cuốn hao cơm - Ảnh 15.

    Món chả cuốn lá bưởi nóng hổi, thoang thoảng mùi lá bưởi cùng hương vị đậm đà của chả thịt mềm mại chắc chắn sẽ khiến bạn thích ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

    Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủRau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

    GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.

Phương Nghi (t/h)
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Ăn - 9 giờ trước

Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự làm bánh trung thu nhân cốm xào hoặc đậu xanh thơm ngon, vừa truyền thống vừa sáng tạo.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Ăn - 16 giờ trước

Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.

Mẹo bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tăm

Mẹo bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tăm

Ăn - 1 ngày trước

Khám phá ngay mẹo bóc vỏ nho bằng tăm đơn giản, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn vị ngọt mát của nho cũng như tăng tính thẩm mỹ mà không cần bóc tay.

Ăn uống cũng là tận hưởng cuộc sống: Ba món ngon dễ nấu, ngon cơm, no bụng mà lại giàu dinh dưỡng

Ăn uống cũng là tận hưởng cuộc sống: Ba món ngon dễ nấu, ngon cơm, no bụng mà lại giàu dinh dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

Một bữa cơm ngon không cần cầu kỳ, chỉ cần vài nguyên liệu tươi ngon và cách nấu đơn giản, bạn đã có thể biến căn bếp thành nơi ngập tràn hạnh phúc.

Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Ăn - 2 ngày trước

Ai bảo món ngon phải cầu kỳ? Đôi khi, hương vị tuyệt vời nhất lại ẩn chứa trong những nguyên liệu bình dị và cách nấu nướng đơn giản này.

3 món ngon từ loại rau chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho phụ nữ

3 món ngon từ loại rau chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho phụ nữ

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Loại rau này có tính ấm nên thường xuyên được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh đau xương khớp.

Nàng dâu nghìn tỷ Tăng Thanh Hà khoe nấu món đặc sản trứ danh

Nàng dâu nghìn tỷ Tăng Thanh Hà khoe nấu món đặc sản trứ danh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là biểu tượng nhan sắc, diễn viên tài năng và một doanh nhân nhà tỷ phú, Tăng Thanh Hà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng nhờ hình ảnh người phụ nữ của gia đình đảm đang, tinh tế, yêu bếp và biết cách truyền cảm hứng sống đẹp mỗi ngày.

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Ăn
5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Ăn
Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Ăn

Tòa soạn Quảng cáo
Top