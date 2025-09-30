Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Các hợp chất sinh học có trong lá bưởi giúp kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch, tạo nên một hàng rào bảo vệ vững chắc trước sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Nhờ khả năng kháng khuẩn, kháng viêm mạnh mẽ, lá bưởi còn đóng vai trò như một "vũ khí" hiệu quả trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý thường gặp như cảm cúm, viêm họng, các bệnh về da…