Bức tranh mới nhất từ người thầy miền Trung – người từng có hơn 500 tranh phấn gây 'sốt' mạng xã hội

Giữa lớp bụi phấn bảng đen và những gam màu tưởng như giản dị, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh (giáo viên Mỹ thuật tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, còn được biết đến là làng trẻ SOS thành phố Vinh) đã tạo nên một thế giới khác – nơi nghệ thuật gặp gỡ trách nhiệm xã hội, nơi từng nét vẽ hóa thành lời tri ân lặng lẽ dành cho những người chiến sĩ Công an nhân dân.

Bức tranh phấn màu rộng lớn, rực rỡ mà thầy thực hiện không chỉ khắc họa hình ảnh người lính gìn giữ bình yên, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS - hành trình mà lực lượng Công an nhân dân vẫn ngày đêm thầm lặng đối mặt.

Trong bàn tay phấn trắng bền bỉ ấy, nghệ thuật không đơn thuần là cái đẹp; nó trở thành cây cầu kết nối cộng đồng, khơi gợi sự thấu cảm và lan tỏa niềm tin vào một Việt Nam chiến thắng đại dịch vào năm 2030.

Thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh - giáo viên Mỹ thuật tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, còn được biết đến là làng trẻ SOS thành phố Vinh.

Ý tưởng của bức tranh được nảy sinh từ sự giản dị nhằm hưởng ứng ngày Phòng chống HIV/AIDS, với mong muốn truyền tải câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc của con người thông qua nghệ thuật tranh phấn bảng. Một người học trò đã may mắn được thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh - người nổi tiếng khắp mạng xã hội với hơn 500 bức tranh bằng phấn màu, đồng ý ủng hộ và biến ý tưởng thành hiện thực.

Thầy Hạnh chia sẻ, học trò của thầy có nguyện vọng được kể lại một câu chuyện không lời qua tranh phấn bảng – một phương tiện tưởng như đơn giản, nhưng lại có sức truyền tải cảm xúc mãnh liệt. Dù tranh phấn là hình thức nghệ thuật mộc mạc, nhưng lại chứa đựng sức mạnh biểu cảm kỳ diệu, có thể khiến người xem rung động ngay cả khi không có lời chú thích.

"Ý tưởng này rất giản dị nhưng rất xúc động. Sau khi được nghe học trò của mình chia sẻ, tôi cũng rất muốn truyền tải câu chuyện đó qua từng nét phấn. Khi nhận lời thực hiện bức tranh này, tôi cảm nhận ngay sức sống và sự chân thành trong ý tưởng". - Thầy Hạnh chia sẻ.

Thầy tiếp tục chia sẻ: "Được tham gia vào một tác phẩm vừa mang giá trị nghệ thuật vừa có ý nghĩa xã hội, truyền tải thông điệp về con người và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Mỗi nét phấn tôi vẽ đều là sự gắn kết giữa tâm hồn tôi và câu chuyện của bức tranh, để khi người xem nhìn vào, họ không chỉ thấy hình ảnh mà còn cảm nhận được tâm tư, thông điệp và tình cảm mà tôi gửi gắm trong từng chi tiết".

Một bức tranh phấn màu khổ lớn, dưới bàn tay của thầy - nơi những đường nét mềm mại lại mang những thông điệp mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như người xem có thể nghe thấy nhịp đập của từng mảng màu. Có lẽ, với thầy, mỗi bức tranh không chỉ mang nét nghệ thuật đơn thuần mà thầy còn đặt vào đó những 'âm sắc' và 'trọng lượng': Chiến sĩ Công an nhân dân, thầy thuốc, trẻ em, nhà giáo, nhà báo, những âm thanh cổ động, dòng chảy của sự sống từ hoa sen, và trên hết là lời nhắc nhở về cuộc chiến chống HIV/AIDS – một trận tuyến thầm lặng không tiếng súng nhưng chưa bao giờ nguôi khốc liệt.

Một nửa bảng trái của thầy để những chiến sĩ Công an trong sắc xanh truyền thống – vững vàng, chủ động, bước ra phía trước, chạm tay tới thông điệp "STOP HIV 2030". Họ vừa là hình ảnh đại diện cho những người gác cổng bình yên cho xã hội, vừa là biểu tượng khao khát hướng đến của những chiến sĩ đã từng phơi nhiễm HIV trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm mà quên đi bản thân mình. Mỗi đường màu được miết lên bằng phấn, mềm mà lại dứt khoát, đem lại cảm giác như họ đang tiến lên từ màn sương, mang theo một nguồn sáng ấm áp. Phía dưới là những chiến sĩ với nét vẽ khỏe, góc cạnh hơn, tạo thành sự tương phản về năng lượng nhưng lại bổ sung cho nhau trong tổng thể bố cục, đại diện cho thế hệ chiến sĩ trẻ tiếp nối cuộc chiến phòng - chống HIV/AIDS ngày càng đông đảo, mạnh mẽ và quyết liệt.

Những chi tiết nhỏ dù rất khó vẽ bằng phấn màu nhưng cũng được thầy Hạnh tỉ mỉ vẽ sao cho giống nhất, cho thật nhất để tất cả mọi người đều có thể nhìn ra những biểu tượng quen thuộc.

Dưới đôi tay tài hoa của thầy, từng chi tiết trong bức tranh được chăm chút tỉ mỉ, kể cả những tiểu tiết nhỏ rất khó vẽ bằng phấn: một biểu tượng Facebook, một trái tim, hay những chi tiết tượng trưng cho mạng xã hội, pháp luật và truyền thông hiện đại. Dù nhỏ nhưng chúng không hề lạc lõng, bởi thầy khéo đặt cạnh các chiến sĩ công an, tạo nên một tổng thể hài hòa và giàu ý nghĩa.

Những chi tiết này ngầm nhấn mạnh rằng lực lượng công an ngày nay không chỉ chính quy, tinh nhuệ mà còn năng động, sáng tạo, biết ứng dụng công nghệ và truyền thông để truyền tải kiến thức phòng chống HIV/AIDS và các thông điệp xã hội đến cộng đồng một cách hiệu quả. Qua từng nét vẽ, từng mảng phấn, người xem có thể cảm nhận được tinh thần đổi mới, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa trách nhiệm và sáng tạo trong công tác bảo vệ và chăm sóc cộng đồng.

Hình ảnh virus HIV 'sợ hãi' trước lĩnh vực truyền thông, biểu tượng cho sức mạnh lan toả kiến thức chống lại HIV/AIDS.

Một góc nhỏ của bức tranh là mảng đối lập rất mạnh: nếu thông thường người ta thường sợ HIV thì trong tranh là một hình tượng virus HIV được nhân cách hóa thành khuôn mặt sợ hãi. Điều này để khẳng định chúng ta có thể nhìn thẳng vào nó, gọi tên nó và chiến thắng nó. Những bàn tay cầm micro, điện thoại, máy ghi âm,... Đó là hình tượng biểu trưng cho vai trò của truyền thông - một lực lượng không thể thiếu trong trận tuyến phòng/chống HIV/AIDS: - "Chỉ khi ta nói về HIV/AIDS bằng khoa học, bằng sự cảm thông và trách nhiệm, thì rào cản lớn nhất: sự kỳ thị – mới bị phá bỏ" - thầy chia sẻ.

Trong tranh, một cậu bé dơ cao chiếc cúp cùng sách vở là biểu tượng nền giáo dục ở Việt Nam luôn được chú trọng không chỉ là về kiến thức trong sách giáo khoa mà là cả những kiến thức được truyền tải từ nghệ thuật.

Phía bên phải bức tranh, mềm mại và thanh bình hơn là hình ảnh bác sĩ và giáo viên. Một người mặc blouse trắng, một người đứng giảng bài trước học sinh gợi nhắc rằng cuộc chiến này, ngoài lực lượng công an, còn có vô số người bình thường, những "chiến sĩ" không mang quân hàm nhưng lại góp phần vô cùng quan trọng vào mục tiêu "Việt Nam chấm dứt AIDS vào năm 2030". Thầy vẽ họ bằng gam màu sáng, nhẹ, giống như những đốm sáng cân bằng lại phần gai góc của bố cục, tạo sự dung hòa như chính thông điệp nhân văn thầy muốn gửi gắm: cuộc chiến chống HIV/AIDS không thuộc về một lực lượng đơn độc nào, mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

Hình ảnh cây tre và bông sen luôn là những biểu tượng quen thuộc của người Việt Nam vững chí, kiên cường.