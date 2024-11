Bãi xe không phép rộng hàng ngàn m2 ở Hoài Đức, Hà Nội: Lãnh đạo xã An Khánh "không biết của ai"?

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, tại Khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội từ lâu đã tồn tại một bãi trông giữ xe không phép, ngang nhiên quây tôn, dựng rào trên khu đất rộng hàng ngàn m2.

Đáng nói, dù đã tồn tại trong một thời gian dài và từng bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, bãi xe này vẫn đang ngang nhiên hoạt động, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Bãi xe không phép nằm tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh xác nhận, khu đất trên là đất dịch vụ, bãi xe không phép đã tồn tại ở đây được khoảng 2 năm và hoàn toàn là bãi xe tự phát, không có giấy phép từ bất kỳ cơ quan chức năng nào.

"Khu đất này không phải đất công mà là đất dịch vụ đang được thi công hạ tầng để giao cho người dân. Do khu đất vẫn chưa hoàn thiện, vì vậy có tình trạng một số người dân sinh sống trong khu vực tự ý dừng đỗ xe tập trung tai khu vực này", ông Lợi thông tin.

Bãi xe có quy mô hàng ngàn m2 nằm trên khu đất dịch vụ diện tích khoảng 6,4ha đang được thi công Tại xã An Khánh.



Khi được hỏi về việc ai là chủ sở hữu bãi xe, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh trả lời "không biết bãi xe này của ai" và cho rằng "chắc là người dân sinh sống gần đó bảo nhau trông coi, thu tiền".

Trước đó, tại buổi làm việc với PV ngày 21/11, ông Lợi cũng khẳng định: "Xã An Khánh đang phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra, và có phương án xử lý bãi xe này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật". Tuy nhiên, sau hơn một tuần, tới ngày 28/11, khi PV quay lại ghi nhận thực tế thì bãi xe vẫn ngang nhiên hoạt động, chưa có dấu hiệu được "xử lý" như lãnh đạo xã An Khánh nói. Số lượng xe vẫn được xếp lốt ngay ngắn. Xe ô tô vẫn ra ra bãi đỗ như bình thường.

Ngày 28/11, bãi xe không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, xe ô tô vẫn được xếp lốt ngay ngắn.

Theo quy định của pháp luật, chính quyền cấp xã là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Việc để xảy ra tình trạng các cá nhân ngang nhiên lấn chiếm, dựng rào, quây tôn trên diện tích đất rộng cả ngàn m2 để kinh doanh mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn dấy lên sự hoài nghi về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Bãi xe không phép ở xã An Khánh là điển hình cho những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn PCCC, an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, thiết nghĩ UBND huyện Hoài Đức cần vào cuộc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và có biện pháp ngăn chặn những sai phạm tương tự trong tương lai.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Bãi xe không phép ngang nhiên dựng rào, quây tôn trên khu đất rộng hàng ngàn m2 ở Hoài Đức GĐXH - Bãi xe không phép được xây dựng kiên cố, ngang nhiên "mọc" trên khu đất dịch vụ rộng hàng ngàn m2 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) trong một thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn PCCC, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Xem thêm video được quan tâm:

Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.