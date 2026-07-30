Cương (Duy Hưng) muốn đưa Mai (Việt Hoa) lên làm trùm băng nhóm

| Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mai cho rằng Cương đang có tình cảm với mình khi muốn dựng cô lên làm người đại diện băng nhóm của ông trùm Lão Công.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Lửa trắng", Mai (Việt Hoa) đã hỏi Cương (Duy Hưng) về việc anh ta đang giấu giếm điều gì và vừa đi gặp ai. Cô biết Cương vẫn đang canh cánh chuyện của Huân, đồng thời đặt nghi vấn liệu anh có định dùng mạng của Huân để đổi lấy mạng của bố mình hay không.

Lửa trắng Tập 13: Cương đen si tình và những âm mưu của Thảo My tại Việt hoa - Ảnh 1.

Mai chất vấn Cương về những biểu hiện bất thường. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện với thủ trưởng Đỗ Việt, Mai khẳng định rằng Cương đang có tình cảm với mình khi muốn dựng cô lên làm người đại diện băng đảng Lão Công. Mai tin Cương sẽ làm được. Cô nhận định rằng Cương đang lo lắng vì chưa biết cách kiểm soát cô. 

Cương "đen" si tình muốn đưa Mai lên làm trùm, Thảo My bị Trúc nắm thóp đoạt tài sản - Ảnh 1.

Thủ trưởng Đỗ Việt nhận báo cáo từ Mai qua điện thoại. Ảnh VTV

Ngay lập tức, thủ trưởng Đỗ Việt đã hỏi cấp dưới của mình liệu tình cảm ấy đến từ một phía hay đến từ hai bên.

"Em nghĩ anh ta sẽ là người tử tế nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy. Ở hoàn cảnh khác, em và anh ta hoàn toàn có thể là bạn bè thân thiết", Mai đáp.

Lửa trắng Tập 13: Cương đen si tình và những âm mưu của Thảo My tại Việt hoa - Ảnh 5.

Lan và Cương bàn bạc chuyện hợp tác về lô hàng lớn. Ảnh VTV

Trong khi đó, từ sau khi Lão Công gặp chuyện, Lan (Thu Quỳnh) đã trực tiếp gặp Cương để đàm phán mong muốn được hợp tác một lần nữa, Cương và Lan không chừng còn từng là người cũ của nhau. Cương cũng không ngờ người bạn cũ của mình có thể thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Lan cho biết mình đang nắm giữ nguồn hàng chất lượng vô tận từ phía bên kia biên giới, trong khi bên Cương có tuyến đường an toàn và hệ thống phân phối đã cắm rễ từ lâu. Cô yêu cầu việc hợp tác này phải diễn ra bình đẳng, không được ra vẻ bề trên như sếp cũ của Cương.

Lửa trắng Tập 13: Cương đen si tình và những âm mưu của Thảo My tại Việt hoa - Ảnh 6.

Trúc thao túng Thảo My vì nắm được bí mật của bạn gái ông trùm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thảo My đã bị Trúc thao túng khi nắm được một vài việc mà Thảo My làm sau lưng sếp. Mục đích muốn biết một vài thứ mà Lão Công đã chuẩn bị cho con trai quá cố giờ đang ở đâu.

Tập 13 phim "Lửa trắng" phát sóng lúc 20h ngày 30/7 trên VTV3. 

Cương (Duy Hưng) muốn đưa Mai (Việt Hoa) lên làm trùm băng nhóm - Ảnh 5.Giáng Son làm giám khảo cuộc thi 'Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026'

GĐXH - Nhạc sĩ Giáng Son tham gia ban giám khảo vòng tuyển chọn trực tiếp cuộc thi "Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026".

Cương (Duy Hưng) muốn đưa Mai (Việt Hoa) lên làm trùm băng nhóm - Ảnh 6.Tin sao 29/7: Hồng Diễm gây chú ý, nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh

GĐXH - Hồng Diễm có chuyến nghỉ dưỡng biển cùng với hội bạn thân, trong khi đó Trương Quỳnh Anh gây chú ý bởi nhan sắc ở tuổi U40.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.