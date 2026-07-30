Cương (Duy Hưng) muốn đưa Mai (Việt Hoa) lên làm trùm băng nhóm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Lửa trắng", Mai (Việt Hoa) đã hỏi Cương (Duy Hưng) về việc anh ta đang giấu giếm điều gì và vừa đi gặp ai. Cô biết Cương vẫn đang canh cánh chuyện của Huân, đồng thời đặt nghi vấn liệu anh có định dùng mạng của Huân để đổi lấy mạng của bố mình hay không.

Mai chất vấn Cương về những biểu hiện bất thường. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện với thủ trưởng Đỗ Việt, Mai khẳng định rằng Cương đang có tình cảm với mình khi muốn dựng cô lên làm người đại diện băng đảng Lão Công. Mai tin Cương sẽ làm được. Cô nhận định rằng Cương đang lo lắng vì chưa biết cách kiểm soát cô.

Thủ trưởng Đỗ Việt nhận báo cáo từ Mai qua điện thoại. Ảnh VTV

Ngay lập tức, thủ trưởng Đỗ Việt đã hỏi cấp dưới của mình liệu tình cảm ấy đến từ một phía hay đến từ hai bên.

"Em nghĩ anh ta sẽ là người tử tế nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy. Ở hoàn cảnh khác, em và anh ta hoàn toàn có thể là bạn bè thân thiết", Mai đáp.

Lan và Cương bàn bạc chuyện hợp tác về lô hàng lớn. Ảnh VTV

Trong khi đó, từ sau khi Lão Công gặp chuyện, Lan (Thu Quỳnh) đã trực tiếp gặp Cương để đàm phán mong muốn được hợp tác một lần nữa, Cương và Lan không chừng còn từng là người cũ của nhau. Cương cũng không ngờ người bạn cũ của mình có thể thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Lan cho biết mình đang nắm giữ nguồn hàng chất lượng vô tận từ phía bên kia biên giới, trong khi bên Cương có tuyến đường an toàn và hệ thống phân phối đã cắm rễ từ lâu. Cô yêu cầu việc hợp tác này phải diễn ra bình đẳng, không được ra vẻ bề trên như sếp cũ của Cương.

Trúc thao túng Thảo My vì nắm được bí mật của bạn gái ông trùm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thảo My đã bị Trúc thao túng khi nắm được một vài việc mà Thảo My làm sau lưng sếp. Mục đích muốn biết một vài thứ mà Lão Công đã chuẩn bị cho con trai quá cố giờ đang ở đâu.

Tập 13 phim "Lửa trắng" phát sóng lúc 20h ngày 30/7 trên VTV3.

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