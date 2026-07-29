Lựa chọn của Trương Quỳnh Anh sau gần 10 năm ly hôn

Mới đây, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện pháp phục xanh nhạt, khoe vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch kèm trạng thái: "Bình yên không nằm ở việc cuộc đời luôn thuận lợi mà nằm ở việc tâm bạn không còn chống lại mọi thứ xảy ra nữa".

Dù đã bước sang tuổi 37, cô vẫn nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng cùng thần thái nhẹ nhàng, an yên. Đồng thời, dòng trạng thái cho rằng, lựa chọn không chống lại những điều không như ý trong cuộc sống sẽ mang lại hạnh phúc, bình yên cũng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Bên dưới bài đăng, không ít người cho rằng sau những thăng trầm đã trải qua, nữ ca sĩ đã tìm được cách cân bằng cảm xúc, học cách đón nhận mọi điều bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ về bình yên ở tuổi 37, nhận sự đồng cảm từ nhiều khán giả.

Ở tuổi 37 và sau 8 năm ly hôn với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với trước đây. Cô từng có một khoảng thời gian "ở ẩn" để chữa bệnh u tuyến giáp. Sau phẫu thuật, nữ ca sĩ đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để lấy lại giọng hát.

Hiện tại, cô vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, cũng như xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, sự kiện giải trí. Dù không hoạt động dày đặc như trước, mỗi lần xuất hiện cô đều nhận được sự quan tâm bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách ngày càng tinh tế.

Bên cạnh đó, cô hiện là người sáng lập chuỗi nhà hàng - cà phê chay theo phong cách hiện đại tại TP.HCM. Đồng thời một trong những điều được Trương Quỳnh Anh ưu tiên nhất hiện nay là dành thời gian cho con trai.

Cô luôn thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng con trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày. Dù lịch trình công việc bận rộn, nữ ca sĩ vẫn cố gắng sắp xếp để có nhiều thời gian bên con, xem đây là niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất của mình.

Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi con trai đã trưởng thành.

Về chuyện tình cảm, Trương Quỳnh Anh vẫn chọn cuộc sống độc thân dù đã ly hôn 8 năm. Hồi giữa năm 2022, cô từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Chi Dân khi lộ những bức ảnh thân thiết bên nhau.

Tuy nhiên phía nam ca sĩ phủ nhận, cho rằng cặp đôi "chỉ là bạn bè, anh em, không bao giờ vượt hơn mức tình bạn". Theo chia sẻ, hai người đóng phim với nhau, có những cảnh tình cảm thì thể hiện thôi chứ thật ra cả hai chỉ là những người bạn thân thiết. Kể từ đó đến nay, Trương Quỳnh Anh cũng không hề công khai hay vướng thêm tin đồn với bất cứ người đàn ông nào.

Thời điểm hiện tại, Trương Quỳnh Anh dành nhiều tâm huyết cho cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh hoạt động sôi nổi khi dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, chơi thể thao, du lịch cùng hội bạn thân showbiz.