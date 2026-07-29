Hai khoảnh khắc gây xôn xao tại bán kết Miss Grand Vietnam 2026

Tối 28/7, đêm thi bán kết Miss Grand Vietnam 2026 đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của top 30 thí sinh. Các người đẹp lần lượt trải qua ba phần thi gồm hô tên kết hợp trình diễn dạ hội, bikini và trang phục văn hóa dân tộc.

Ở phần thi dạ hội, tiết mục gây chú ý nhất đêm thi thuộc về Mai Bảo Hân, đại diện An Giang, em gái diễn viên Mai Bảo Vinh. Trong phần thi dạ hội, người đẹp diện đầm xuyên thấu, đi giày cao gót, xuất hiện cùng một con trăn nặng hơn 5kg quấn quanh cổ, thu hút sự quan tâm ngay khi bước ra sân khấu.

Thí sinh Mai Bảo Hân đã đem trăn khi tham gia bán kết Miss Grand Vietnam 2026.

Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước lựa chọn táo bạo của thí sinh. Một số người cho rằng đây là ý tưởng độc đáo, giúp màn trình diễn trở nên khác biệt và tạo dấu ấn giữa hàng chục tiết mục trong đêm bán kết. Theo những ý kiến này, việc dám thử nghiệm những yếu tố mới cũng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của thí sinh khi đứng trên sân khấu lớn.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả nhận định, việc đưa động vật lên sân khấu có thể gây tranh cãi. Một số ý kiến bày tỏ sự lo lắng về yếu tố an toàn cũng như cho rằng màn trình diễn vô tình lấn át phần thể hiện của chính thí sinh. Dù vậy, phần lớn cư dân mạng đều đồng tình rằng đây là một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau đêm bán kết.

Trang phục dân tộc hột vịt lộn gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2026

Trong khi đó, ở phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc, một thiết kế lấy cảm hứng từ món ăn quen thuộc của đông đảo người Việt - hột vịt lộn bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là của hai tác giả Đặng Thanh Tú và Huỳnh Minh Quí do thí sinh Lê Thị Trang (SBD 818) trình diễn.

Theo đó, bộ trang phục gây chú ý với tông màu vàng - trắng chủ đạo. Người đẹp diện áo cách điệu màu vàng đính kết cầu kỳ, kết hợp quần trắng ánh kim. Điểm nhấn nằm ở phần đạo cụ cỡ lớn mô phỏng quả hột vịt lộn đặt trên đĩa sứ hoa văn xanh trắng vốn quen thuộc với người Việt từ xưa đến nay.

Không dừng lại ở đó, phần trình diễn còn tái hiện hình ảnh quả trứng đang nứt vỏ cùng hiệu ứng khói, tạo cảm giác như một phần ăn hột vịt lộn khổng lồ xuất hiện trên sân khấu. Thí sinh cũng mang theo chiếc thìa kích thước lớn xuyên suốt màn catwalk.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh trang phục văn hoá dân tộc lấy cảm hứng từ món ăn hột vịt lộn.

Ngay lập tức, những đoạn clip ghi lại tiết mục này đã lan truyền trên TikTok và Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng vô số ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là ý tưởng độc đáo, thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm của cuộc thi. Nhiều người nhận xét hột vịt lộn là món ăn đặc trưng, gắn liền với đời sống thường nhật của người Việt nên việc đưa vào trang phục văn hóa dân tộc là điều không có gì quá khó hiểu.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại bày tỏ sự thất vọng, cho rằng thiết kế này đang đi quá xa so với tinh thần tôn vinh văn hóa. Thậm chí, nhiều bình luận để lại dưới các bài đăng liên quan như: "Vậy mà được gọi là thiết kế à?", "Không phải cái gì nổi tiếng cũng nên đưa lên sân khấu nhan sắc", "Nhìn vui mắt nhưng khó thấy được yếu tố thẩm mỹ", "Trang phục văn hóa dân tộc hay màn cosplay món ăn?" hay "Nếu không có dòng giới thiệu, tôi cứ tưởng tiết mục hài".

Bên cạnh những ý kiến phản đối, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực ê-kíp sáng tạo. Họ cho rằng các cuộc thi sắc đẹp hiện nay đang hướng tới sự mới mẻ và tính nhận diện cao, trong khi hột vịt lộn là món ăn được nhiều du khách quốc tế biết đến khi nhắc về Việt Nam.

Thực tế, những năm gần đây, sân khấu trang phục văn hóa dân tộc tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước thường xuyên xuất hiện các thiết kế lấy cảm hứng từ ẩm thực như bánh mì, cà phê, bánh tét,... Dẫu vậy, việc lựa chọn hột vịt lộn - món ăn vốn gây nhiều tranh luận ngay cả với người nước ngoài vẫn khiến công chúng chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt.