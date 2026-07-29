Học trò của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Nguyễn Thục Uyên Nhi - học trò của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Uyên Nhi còn có tài năng, năng lực nổi bật.

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SN 2004) tại Hà Nội, là một trong những thí sinh nổi bật tại vòng hồ sơ của Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng thời, cô cũng theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương. 

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Năm 2023, Uyên Nhi gây chú ý khi trở thành Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023. Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh tú, Uyên Nhi còn có chứng chỉ IELTS 7.0, năng nổ công tác đoàn đội, được trao tặng giấy khen nhờ thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

"Đến thời điểm hiện tại, tôi đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền và cũng thật may mắn khi có cơ duyên đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026", cô chia sẻ.

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Uyên Nhi cho biết, đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất phát từ suy nghĩ rằng, mình đang trong lứa tuổi đôi mươi, quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Cô luôn mong muốn trong những năm tháng ấy, sẽ có thật nhiều trải nghiệm, không ngừng học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng và dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Không chỉ thế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vốn nổi tiếng khi có Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Dương Tú Anh là cựu sinh viên.

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

"Trong quá trình học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình đã may mắn được cô Nguyễn Thị Huyền giảng dạy trực tiếp. Hình ảnh cô trên giảng đường với những bài học, câu chuyện cuộc sống rất gần gũi đã truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để mình mạnh dạn, tự tin đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026", Uyên Nhi bộc bạch.

Học trò Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thục Uyên Nhi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Là cô gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Uyên Nhi rất tự hào về những nét đẹp văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến, thể hiện trong lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử, ẩm thực, trang phục… Bước vào cuộc thi, cô mong muốn mang những nét đẹp tinh hoa văn hóa Hà Nội đóng góp cùng với màu sắc văn hóa của các vùng miền mà các thí sinh mang đến, tạo nên bản đồ văn hóa Việt Nam toàn diện, rực rỡ sắc màu.

 

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