Học trò của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý

Uyên Nhi cho biết, đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất phát từ suy nghĩ rằng, mình đang trong lứa tuổi đôi mươi, quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Cô luôn mong muốn trong những năm tháng ấy, sẽ có thật nhiều trải nghiệm, không ngừng học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng và dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để khám phá những giới hạn mới của bản thân.