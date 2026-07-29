Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đi xem 'Spider-Man'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Trần Ngọc Vàng đã có mặt ở Hà Nội để xem suất chiếu sớm phim "Spider-Man: Brand new day (Khởi đầu mới). Sắc vóc của nam diễn viên tại sự kiện gây chú ý.
Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.
GĐXH - Trần Ngọc Vàng đã có mặt ở Hà Nội để xem suất chiếu sớm phim "Spider-Man: Brand new day (Khởi đầu mới). Sắc vóc của nam diễn viên tại sự kiện gây chú ý.
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