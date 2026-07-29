Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Jennifer Phạm cho biết Lhasa chỉ là điểm khởi đầu, phía trước còn là hành trình nhiễu quanh núi Kailash – chuyến đi mà cô đã ấp ủ từ rất lâu. Khép lại chia sẻ, cô gửi lời cầu chúc tất cả những ai đang trên hành trình của riêng mình sẽ có đủ sức khỏe, đủ duyên lành và đủ bình an để đến được nơi trái tim mình hướng về.