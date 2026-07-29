Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Thứ tư, 10:17 29/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Sau chuyến đi châu Âu cùng gia đình, mới đây, Jennifer Phạm lại tiếp tục di chuyển để đến Tây Tạng. Dù trải qua lịch trình dày đặc nhưng người đẹp vẫn cảm thấy khỏe mạnh và bình yên.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 1.Jennifer Phạm: 'Có những ngày hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao'

GĐXH - Trong chuyến du lịch Đan Mạch, Jennifer Phạm nhấn mạnh hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Cô chia sẻ rằng, ký ức quý giá nhất dành cho con trẻ chính là những ngày khám phá thế giới cùng nhau.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 1.

Jennifer Phạm chia sẻ rằng, sau gần hai tháng đồng hành cùng gia đình qua Mỹ và châu Âu, cô vừa tiễn người thân tại sân bay Nội Bài thì tiếp tục lên đường đến Tây Tạng – hành trình mà cô đã mong chờ từ rất lâu.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 2.

Cô cho biết, sau 26 tiếng bay từ châu Âu và quá cảnh tại Hà Nội, cuối cùng cô cũng đặt chân đến Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 3.650 m so với mực nước biển.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 3.

Theo Jennifer Phạm, điểm đến đầu tiên của cô là Cung điện Potala – biểu tượng linh thiêng và nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Cô giới thiệu rằng công trình được xây dựng từ thế kỷ 17 dưới thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, từng là nơi ở mùa đông của các đời Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời là trung tâm chính trị và tôn giáo quan trọng của Tây Tạng trong suốt nhiều thế kỷ. Từ năm 1994, Cung điện Potala đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 4.

Jennifer Phạm bày tỏ, khi đứng giữa những bức tường đỏ trắng hùng vĩ và ngắm nhìn công trình sừng sững trên ngọn đồi Marpo Ri, cô có cảm giác rất khó diễn tả: vừa thấy mình nhỏ bé trước dòng chảy của thời gian, vừa cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 5.

Người đẹp cũng tiết lộ trước chuyến đi, cô đã nghe nhiều về những thử thách do độ cao mang lại và tầm quan trọng của việc chuẩn bị thể lực. Dù có duy trì việc tập luyện và chơi thể thao, cô thừa nhận bản thân không quá khắt khe với việc rèn luyện hằng ngày. 

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 6.

Theo Jennifer Phạm, điều cô chuẩn bị nhiều hơn cả là một tấm lòng thành kính và niềm tin rằng khi đến với vùng đất linh thiêng bằng tất cả sự chân thành, cô sẽ nhận được sự gia hộ và nâng đỡ trên từng bước chân.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 7.

Jennifer Phạm cho biết Lhasa chỉ là điểm khởi đầu, phía trước còn là hành trình nhiễu quanh núi Kailash – chuyến đi mà cô đã ấp ủ từ rất lâu. Khép lại chia sẻ, cô gửi lời cầu chúc tất cả những ai đang trên hành trình của riêng mình sẽ có đủ sức khỏe, đủ duyên lành và đủ bình an để đến được nơi trái tim mình hướng về.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 8.

Jennifer Phạm cảm thấy hoan hỉ và bình yên ở mảnh đất thiêng.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng - Ảnh 10.Con gái Jennifer Phạm du ngoạn Đan Mạch cùng bố mẹ, 13 tuổi đã cao lớn vượt trội

GĐXH - Bé Na - con gái Jennifer Phạm mới 13 tuổi đã ra dáng thiếu nữ và gây ấn tượng bởi sắc vóc cao lớn vượt trội.


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