Giáng Son làm giám khảo cuộc thi 'Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026'

Sau hơn hai tháng phát động và tiếp nhận hồ sơ từ các thí sinh trên cả nước, cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc "Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026" do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức, tiếp tục hành trình tại Vòng 2 - Vòng tuyển chọn (Casting trực tiếp).

Vòng tuyển chọn trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 9/8/2026. Đối với thí sinh khu vực miền Bắc, Ban Tổ chức chỉ áp dụng hình thức casting trực tiếp tại Hà Nội, không tổ chức casting online. Thí sinh khu vực miền Trung và miền Nam vẫn có thể đăng ký tham gia casting trực tiếp nếu có điều kiện di chuyển. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tổ chức casting online trực tiếp với Hội đồng Ban Giám khảo dành cho những thí sinh không thể có mặt tại Hà Nội.

Hội giám khảo vòng tuyển chọn của cuộc thi (Ảnh: BTC).

Cuộc thi "Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026" được xây dựng với định hướng trở thành một sân chơi âm nhạc dành cho trẻ em và thanh thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu góp phần phát hiện và nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ của Việt Nam trong tương lai.

Hội đồng giám khảo của vòng thi tuyển chọn trực tiếp có sự tham gia của nhạc sĩ Giáng Son - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Giấc mơ trưa, Cỏ và mưa, Hà Nội 12 mùa hoa. Nhạc sĩ Giáng Son từng được biết đến với tư cách một nhạc sĩ - ca sĩ khi tham gia nhóm nhạc Năm dòng kẻ, nhưng sự nghiệp của Giáng Son chỉ nổi tiếng khi cô tách khỏi nhóm, và ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc dành cho giới trẻ.

Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh VTV

Ngoài nhạc sĩ Giáng Son, Hội đồng giám khảo vòng tuyển chọn trực tiếp còn có nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng - hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giảng viên bộ môn Sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; bà Doãn Linh Giang, nguyên giảng viên Lý thuyết Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và ca sĩ trẻ Trang Anh, gương mặt được khán giả biết đến từ The Voice Kids 2021.

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