Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'
GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.
Trong tập 21 "Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng, Mai (Ngọc Huyền) tiếp tục né tránh Trung (Đình Tú), không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại và cũng không gặp mặt khi anh tìm tới nhà. Dù Trung là người hết lòng giúp đỡ, kết nối Mai với công ty dẫn tour, thậm chí túc trực cả đêm tại bệnh viện khi bạn của Mai gặp nạn, cô vẫn chọn cách lảng tránh.
Tuy nhiên, sự né tránh này không xuất phát từ việc Mai không có tình cảm gì với Trung. Trong cuộc trò chuyện với chị gái, Mai thừa nhận bản thân có tình cảm nhưng không thể tiến tới vì thái độ gay gắt của mẹ Trung đối với gia đình cô. Cả Mai và chị gái đều không hiểu nguyên nhân khiến hai gia đình mâu thuẫn với nhau nhưng họ đều hy vọng hai bên sẽ được hòa giải. Mai cũng muốn giấu bố chuyện tình cảm để ông không phải suy nghĩ.
Địa phương triển khai mô hình tham quan du lịch tại làng nghề làm hương. Trong khi chính quyền xã và cán bộ thôn mong muốn một sự phát triển đa dạng, thì bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) và ông Trực (Anh Tuấn) lại dùng việc tài trợ kinh phí để thể hiện bản thân và có được sự chủ động nắm bắt dự án. Gia đình bà Diện được cử nhận làm đại diện nhận đăng ký tham gia của các hộ làm hương trong làng.
Thấy bố không có ý định tham gia, Mai đã thuyết phục được bố. Cô cho rằng chính cách se hương bằng tay mới là linh hồn của nghề truyền thống, là trải nghiệm độc đáo nhất thu hút khách du lịch. Mai đã chủ động nhận nhiệm vụ sang nhà bà Diện đăng ký.
Thế nhưng, khi Mai đến đăng ký tham gia mô hình, cô đã bị bà Diện dội ngay một gáo nước lạnh với thái độ trịch thượng của bà Diện: "Tôi không làm việc với trẻ con. Nếu nhà cô muốn tham gia thì bảo ông Phúc sang đây mà đăng ký... Chuyện nội bộ của nhà cô, tôi không quan tâm”.
Sự việc Mai - người đưa ra ý tưởng đầu tiên về du lịch làng nghề lại không có tên trong danh sách đã khiến dư luận trong làng xôn xao. Dì Tính (NSƯT Tú Oanh) thậm chí đã đến tận nhà tìm Trung để chất vấn về hành vi chèn ép của bà Diện: "Mẹ cậu gạt anh tôi ra khỏi danh sách, cả làng, cả xã này đều biết... Đây là đề án của nhà nước chứ không phải của gia đình cậu mà muốn múa gì thì múa nhé”.
Trung cũng bất ngờ trước thông tin này và hứa sẽ đích thân đến mời gia đình bác Phúc tham gia nếu sự thật đúng như vậy.
Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAIXem - nghe - đọc - 47 phút trước
GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up “khủng” cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.
Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấuXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mớiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp Rap và hát Then của người Tày, Nùng. MV là lời tri ân quá khứ, vừa là nhịp cầu nối liền văn hóa vùng cao với hơi thở đương đại.
Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghềXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.
Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.
Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vì muốn giúp em gái nên Thương đành tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, tại đây cô gặp kẻ xấu khi hắn ta đòi cô đổi tình lấy tiền.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Thiếu gia tập đoàn ấn tượng với Hoa hậu Vi Minh trong lần đầu gặp gỡXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Cuộc gặp gỡ giữa Hải Đăng với Hoa hậu Vi Minh hé lộ trước đây cả hai đã từng gặp nhau, chia sẻ nhiều điều.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.