Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAI

Sự hội tụ của 8 nghệ sĩ đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau đang dần định hình diện mạo của OSUNFEST - đại nhạc hội được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất của mùa hè năm nay. Đặc biệt, sự xuất hiện của bộ ba "Anh trai" Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều được kỳ vọng giúp mở rộng "dải màu" âm nhạc và cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Quang Hùng MasterD cũng góp mặt trong đêm nhạc.

Quang Hùng MasterD mang đến lợi thế của một hitmaker với loạt ca khúc sở hữu độ lan tỏa mạnh mẽ; trong khi đó RHYDER đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng của tinh thần rap/hip-hop đương đại. Bên cạnh đó, Pháp Kiều như một "làn gió mới" góp thêm màu sắc cá tính, tạo điểm nhấn khác biệt trong tổng thể.

Không chỉ chờ đợi những màn trình diễn riêng lẻ, khán giả còn kỳ vọng vào sự tương tác sân khấu giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ - từ những tên tuổi đã định hình vị thế đến những gương mặt trẻ đang bứt phá. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên chiều sâu kết nối cho đêm diễn mà còn hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm, khi khán giả được chứng kiến một dòng chảy âm nhạc liên tục, vừa kế thừa vừa đổi mới.

Chính vì vậy, ngay khi thông tin mở bán vé được công bố, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng bước vào "cuộc đua" săn vé. Không chỉ để trực tiếp xem thần tượng biểu diễn, OSUNFEST 2026 còn được kỳ vọng là nơi chứng kiến những khoảnh khắc giao thoa hiếm có từ những màn kết hợp đến các dấu ấn đáng nhớ trên sân khấu.

Soobin, HIEUTHUHAI là 2 ca sĩ đang được giới trẻ yêu mến nhất

Không đi theo mô-típ của một concert truyền thống, OSUNFEST 2026 được xây dựng như một trải nghiệm xuyên suốt, nơi từng tiết mục được đặt trong một tổng thể có tính kết nối. Sân khấu được thiết kế theo hướng chuyển động đa chiều, kết hợp hệ thống bàn nâng linh hoạt, cho phép thay đổi không gian biểu diễn liên tục. Cùng với đó, hệ thống ánh sáng và laser được tích hợp như một phần của cấu trúc trình diễn, góp phần định hình nhịp điệu và cảm xúc của chương trình.

Sự có mặt của Phùng Khánh Linh hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bất ngờ.

Với quy mô dự kiến 25.000 khán giả, OSUNFEST 2026 hướng tới việc tạo ra một không gian đại nhạc hội nơi âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm cùng hòa quyện trong một tổng thể thống nhất. Đại nhạc hội sẽ diễn ra vào ngày 06/6/2026 tại Vạn Phúc City (TP.HCM).