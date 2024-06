Bàng hoàng phát hiện chồng tử vong bên cạnh vợ bị thương nặng

Ngày 31-5, ông Đinh Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người trên địa bàn thương vong.

Trước đó, vào khoảng hơn 14 giờ ngày 30-5, người dân bất ngờ phát hiện ông Đ.V.H. (SN 1982, tại bản Khoai Lang, xã Mường Thải) tử vong, bên cạnh là bà Đ.T.P. (SN 1985, là vợ của ông H,) nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. Bà P. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ.

Được biết, vợ chồng ông H. và bà P. có 2 con, lúc xảy ra vụ việc, 2 cháu không ở nhà.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

