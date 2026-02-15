Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của Tuấn Hưng sau một năm có biến cố

Chủ nhật, 13:31 15/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết rộn ràng trong căn biệt thự hạng sang ở Hà Nội. Điều khiến khán giả chú ý chính là những đồ trang trí ngày Tết của anh đều được bạn bè cho tặng.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 2.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ: "Ây chà chà Tết là vậy, cứ được anh chị em thương mang đồ cho đâu có phải đi chợ mấy đâu. Mọi người cho tặng quà mà mình chỉ tặng tình thôi. Năm nào mình cũng lãi lời còn mọi người yêu thương mình thì thiệt hại".

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 3.

Tuấn Hưng thời gian qua gặp biến cố mất mẹ, trong khoảng thời gian này, anh sống tĩnh lặng và chiêm nghiệm nhiều thứ. Những ngày tháng này, Tuấn Hưng sống tĩnh khi chính anh viết lời và quyết định nhờ nhạc sĩ Phạm Việt Tuấn làm nhạc. Từ khi mẹ anh qua đời, Tuấn Hưng vẫn không nguôi nỗi nhớ mẹ.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 4.

Dẫu vậy trước thềm năm mới, những món quà từ những người bạn làm không khí Tết trong nhà anh rực rỡ hơn, làm lòng người ấm áp hơn.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 5.

Cây đào lớn trước cửa đón Xuân về.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 6.

Đây là căn biệt thự tại Hà Nội của gia đình nam ca sĩ. Ngôi nhà có diện tích rộng, nằm ở khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Tuấn Hưng và vợ lựa chọn phong cách thiết kế tân cổ điển nhưng vẫn có những nội thất hiện đại, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 7.

Bên ngoài căn nhà ngập tràn hoa tươi. Căn biệt thự này có diện tích khá lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu và dành cho giới thượng lưu Hà Nội. Xung quanh căn biệt thự có vườn hoa để vợ Tuấn Hưng thư giãn.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 8.

Tổng thể căn nhà có tone màu trắng sáng, nội thất tiện nghi được chọn lựa cực matching với toàn bộ biệt thự. Vốn đều là những người thích cây, hoa nên phía trước nhà, Tuấn Hưng để một khoảng sân rộng, bày trí nhiều cây cảnh có giá trị.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 9.

Bên cạnh đó còn có thêm một hồ cá, xung quanh trồng nhiều hoa rực rỡ.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 10.

Trên các tầng cũng đều có ban công riêng, ngập tràn hoa có và là nơi thư giãn cực chill vào mỗi buổi tối. Hai vợ chồng anh mua nhà từ giữa năm 2019 nhưng đến đầu năm 2020, sân vườn mới hoàn thành.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 11.

Phía trước biệt thự cũng có một khu vườn nhỏ để cây bonsai.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 12.

Cây cảnh được trang hoàng lộng lẫy cạnh khu tiểu cảnh.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 13.

Bên cạnh là hồ nước để nuôi cá và chim.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 14.

Bên trong, biệt thự của nam ca sĩ được thiết kế theo phong cách Châu Âu với nhiều nội thất đắt đỏ.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 15.

Phòng ăn thiết kế cầu kì với đèn chùm và bộ bàn ăn kiểu cách.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 16.

Phòng tắm có diện tích rộng với những tiện nghi cao cấp, hiện đại.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 17.

Phòng ngủ của bộ đôi có hướng ra ban công thoáng mát, rộng rãi. Trên tường nhà, Tuấn Hưng treo một tấm tranh lớn và đồng hồ sang trọng.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 18.
Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 19.

Căn biệt thự sang trọng và ấn tượng.

Không khí Tết rộn ràng trong biệt thự của Tuấn Hưng năm 2026 - Ảnh 20.Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?

GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡ

Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡ

Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiện

Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiện

Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?

Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắn

Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắn

Cùng chuyên mục

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

- 1 giờ trước

GĐXH - Cúng rước ông bà tổ tiên ngày 30 Tết không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa người Việt. Nó thể hiện sự biết ơn và tưởng nhớ của con cháu đối với công lao của ông bà, tổ tiên.

Những tuổi không nên nhờ xông đất đầu năm 2026

Những tuổi không nên nhờ xông đất đầu năm 2026

- 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới sẽ mang theo vận khí, ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc và sức khỏe của gia chủ suốt cả năm. Tìm hiểu những tuổi không nên nhờ xông đất đầu năm 2026 để tránh xung khắc phong thủy.

4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ năm Bính Ngọ 2026

4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ năm Bính Ngọ 2026

- 7 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy chia sẻ bí quyết chọn tuổi xông đất đầu năm 2026. Dưới đây là 4 tuổi xông đất đầu năm để mang lại may mắn, tài lộc cho mọi gia chủ có thể tham khảo.

Những loại hoa giá rẻ mang ý nghĩa cát tường, may mắn đầu năm mới

Những loại hoa giá rẻ mang ý nghĩa cát tường, may mắn đầu năm mới

Không gian sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mỗi độ Tết đến xuân về, hoa lại trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi mái nhà. Giữa muôn vàn lựa chọn, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên những loại hoa giá phải chăng, dễ mua nhưng vẫn mang ý nghĩa cát tường, vừa đẹp, lại hợp túi tiền.

Năm Bính Ngọ 2026 nên mặc màu sắc gì để hút vận may cho 12 con giáp

Năm Bính Ngọ 2026 nên mặc màu sắc gì để hút vận may cho 12 con giáp

- 18 giờ trước

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, hãy khám phá chi tiết gợi ý màu sắc trang phục dành cho 12 con giáp, giúp mỗi người chủ động khơi thông năng lượng tích cực, từ đó thu hút vận may và cảm hứng trong suốt năm mới.

Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả năm

Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả năm

- 21 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 theo lịch âm dương thuộc hành Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời). Việc chọn màu sắc trang phục vào ngày mùng 1 Tết không chỉ là thẩm mỹ mà còn là để "kích hoạt" năng lượng tích cực, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.

Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026 để đón năm mới tài lộc, vạn sự như ý

Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026 để đón năm mới tài lộc, vạn sự như ý

- 21 giờ trước

GĐXH - Cúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Dưới đây chuyên gia phong thủy gợi ý thời điểm tốt để cúng tất niên đón năm mới 2026 tài lộc, vạn sự như ý.

5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộc

5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộc

- 23 giờ trước

GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.

Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh Hưng

Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh Hưng

- 1 ngày trước

GĐXH - Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!"

MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãn

MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãn

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.

Xem nhiều

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Cách cắm hoa tuyết mai đẹp trang trí nhà cửa Tết 2026

Cách cắm hoa tuyết mai đẹp trang trí nhà cửa Tết 2026

Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh Hưng

Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh Hưng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top