Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Thứ năm, 16:47 25/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Ngày 25/9, ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy, trong ngày đầu tiên  bão Ragasa vào đất liền gây mưa dông diện rộng, giá  thực phẩm tại Hà Nội về cơ bản đều ổn định.

Tại chợ đầu mối phía Nam, giá  rau cải xanh giữ nguyên mức 5.000 đồng/bó, rau mồng tơi và rau rền đỏ là 6.000 đồng/bó, rau muống và rau ngót đồng giá 7.000 đồng/bó. Riêng rau rút, vốn dao động 20.000 – 22.000 đồng/bó, nay giảm xuống chỉ còn 15.000 đồng/bó.

Chỉ một số mặt hàng có sự điều chỉnh nhẹ như quả chanh. Nếu ngày 24/9 - thời điểm bão Ragasa đang cách đất liền khoảng 500km về hướng Đông, giá bán chanh tại chợ đầu mối phía Nam là 13.000 đồng thì hôm nay, giá tăng nhẹ là 14.000 đồng/kg. 

Giá chanh và thực phẩm trong bão Ragasa: Tăng nhẹ nhưng vẫn ổn định - Ảnh 2.

Tại chợ đầu mối phía Nam, giá rau cải xanh giữ nguyên mức 5.000 đồng/bó, rau mồng tơi và rau rền đỏ là 6.000 đồng/bó. Ảnh: Khánh Dương

Nguyên nhân do giá chanh tăng nhẹ là do tăng thêm chi phí gom hàng và vận chuyển từ các tỉnh.

Theo các tiểu thương, mức tăng 1.000 đồng/kg là không đáng kể và là chuyện bình thường và có thông lệ. Bởi mặt hàng thực phẩm luôn biến động. Tuy nhiên, tại thời điểm bão Ragasa đang vào đất liền, thì mặt hàng thực phẩm xanh, trong đó có chanh tươi tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội có giá bán chênh lệch đáng kể so với chợ đầu mối.

Cụ thể, tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy), chợ dân sinh Yên Duyên (Hoàng Mai), rau cải canh là 10.000 – 12.000 đồng/bó, rau muống 15.000 đồng/bó, rau ngót và rau rền là 12.000 đồng/bó. Riêng quả chanh ta có giá dao động từ 30.000 – 35.000 đồng/kg.

Giá chanh và thực phẩm trong bão Ragasa: Tăng nhẹ nhưng vẫn ổn định - Ảnh 3.

Nếu ngày 24/9 - thời điểm bão Ragasa đang cách đất liền khoảng 500km về hướng Đông, giá bán chanh tại chợ đầu mối phía Nam là 13.000 đồng thì hôm nay, giá tăng nhẹ là 14.000 đồng/kg. Ảnh: Khánh Dương

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (35 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị thường dành thời gian cuối tuần đi chợ đầu mối phía Nam mua sắm thực phẩm cho các bữa ăn cả tuần. Tuy nhiên, vào những ngày trong tuần, chị Tuyết sẽ đến chợ dân sinh để mua các rau gia vị, chanh, xả… và điều bất ngờ là khi chị Tuyết chi 5.000 đồng để mua chanh tươi thì chỉ nhận được 2 quả.

Chị Tuyết cho biết, giá bán thực phẩm tại chợ dân sinh không chỉ cao hơn ở chợ đầu mối mà giá bán thực phẩm vào thời điểm buổi sáng - buổi chiều trong cùng một chợ cũng khác nhau.

Chị Nguyễn Thu Trang (quận Thanh Xuân) cho biết: "Đi chợ hàng ngày, tôi thấy giá rau ở chợ lẻ lúc nào cũng cao hơn nhiều so với đầu mối nhưng không phải ai cũng có điều kiện đi mua tận nơi. Như hôm nay, tôi mua bó rau cải canh 10.000 đồng, đắt gấp đôi so với giá gốc, nhưng cũng đành chấp nhận vì tiện lợi".

Giá chanh và thực phẩm trong bão Ragasa: Tăng nhẹ nhưng vẫn ổn định - Ảnh 4.

Ngày 25/9, Hà Nội có mưa dông diện rộng, nhiều người đội mưa đến các chợ dân sinh để mua thực phẩm.

Cùng quan điểm, anh Trần Văn Hoàng (quận Đống Đa) chia sẻ: "Thực tế, khoảng cách giá giữa chợ đầu mối và chợ dân sinh không mới, nhưng những ngày mưa bão, người dân càng lo giá tăng. Nhìn chung, tôi vẫn mong các ngành chức năng kiểm soát để hạn chế tình trạng đội giá quá cao ở chợ lẻ".

Trong khi đó, nhiều tiểu thương tại chợ dân sinh cho rằng việc giá bán cao hơn xuất phát từ chi phí vận chuyển, bảo quản, mặt bằng và chi phí nhập hàng nhỏ lẻ.

Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ Kim Liên, phân trần: "Rau mua ở đầu mối về cộng thêm tiền xe, công đi lấy hàng và hao hụt trong quá trình bảo quản, vì vậy giá bán ra cao hơn là điều khó tránh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng giữ ở mức hợp lý để khách hàng yên tâm mua".

Theo đánh giá chung, thị trường rau xanh vẫn khá ổn định, nguồn cung dồi dào, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng. Việc chênh lệch giá giữa các chợ đầu mối và chợ dân sinh được coi là "quy luật" nhiều năm nay, nhất là trong bối cảnh thời tiết xấu hoặc nhu cầu tiêu dùng tăng.

Ngày 25/9, ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy, trong ngày đầu tiên bão Ragasa vào đất liền gây mưa dông diện rộng, giá thực phẩm tại Hà Nội về cơ bản đều ổn định. Video: Khánh Dương

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.


KHÁNH DƯƠNG
