Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Kế hoạch của Hà Nội được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 41/CĐ-TTg; 55/CĐ-TTg và Kế hoạch 614/KH-BYT của Bộ Y tế.

Theo đó, xuyên suốt năm 2025, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các tổ chức, cá nhân hoạt động qua thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số để quảng bá và kinh doanh; các phương tiện vận tải, kho hàng, đơn vị logistics, chuyển phát, đặc biệt là kho hàng của các sàn thương mại điện tử; các công ty quảng cáo, KOLs/KOCs hoạt động truyền thông, quảng cáo sản phẩm.

Công tác kiểm soát được thực hiện theo 02 hình thức đột xuất và giám sát, kiểm tra trên không gian mạng (theo dõi, thu thập thông tin và bằng chứng vi phạm trên các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để làm cơ sở cho việc kiểm tra trực tiếp hoặc xử lý vi phạm về thông tin, quảng cáo).

Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... Ảnh: Bảo Loan

Với mục tiêu là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đảm bảo người dân được sử dụng sản phẩm an toàn. Phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm, kiến nghị sửa đổi chính sách.

Song, để đạt được mục tiêu, bên cạnh công tác tuyên truyền, Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời thông tin, phản ánh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các hình thức gồm: Hội nghị, hội thảo; Cổng/Trang thông tin điện tử; báo chí, hệ thống thông tin cơ sở; mạng xã hội (Zalo, Facebook…) và hình thức khác.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết, đơn vị vận chuyển; lấy mẫu sản phẩm, kiểm nghiệm chất lượng; giám sát hoạt động trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; kiểm tra hoạt động quảng cáo, bao gồm các công ty quảng cáo, người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs); công khai thông tin vi phạm, kết quả kiểm tra, sản phẩm bị thu hồi trên các kênh thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử...

Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành để hướng dẫn, giám sát triển khai kế hoạch; tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng mẫu biểu, quy trình kiểm tra, tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm, xử lý vi phạm và công khai kết quả.

Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hoạt động kinh doanh qua môi trường thương mại điện tử, kho hàng, xử lý vi phạm về lưu hành, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm.

Công an Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và UBND các xã, phường điều tra, xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng; tổ chức các đợt cao điểm, lập chuyên án, triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, tố giác của Nhân dân về các hành vi vi phạm. Phát động và triển khai các phong trào, cuộc vận động trong cộng đồng, trong đó tập trung vào việc "Nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc".

UBND các xã, phường tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở trên địa bàn; kiểm tra định kỳ, đột xuất; phối hợp thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân; báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất về Sở Y tế.



