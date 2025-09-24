Hà Nội phân việc từng đơn vị khẩn trương ứng phó bão Ragasa, đảm bảo an toàn tính mạng người dân

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Theo dự báo, bão Ragasa tiến vào đất liền, từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc Thành phố phổ biến từ 70-130mm, có nơi trên 200mm; trung tâm Thành phố và khu vực phía Tây và phía Nam Thành phố phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm; ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Do đó, để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng người dân, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký, ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (bão Ragasa). Ảnh: KTTV

Cụ thể, các phường, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác;

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng";

Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo về hạ tầng điện, kịp thời khắc phục các sự cố về điện, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu hoạt động phục vụ tiêu thoát, chống úng ngập.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý ngay cây gãy đổ đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố…

Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ về diễn biến cơn bão số 9, hồi 04 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167- 201km/giờ), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị và các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.