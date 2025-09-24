Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội phân việc từng đơn vị khẩn trương ứng phó bão Ragasa, đảm bảo an toàn tính mạng người dân

Thứ tư, 18:02 24/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký, ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (bão Ragasa).

Hà Nội khẩn trương ứng phó bão Ragasa để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 1.Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Theo dự báo, bão Ragasa tiến vào đất liền, từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc Thành phố phổ biến từ 70-130mm, có nơi trên 200mm; trung tâm Thành phố và khu vực phía Tây và phía Nam Thành phố phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm; ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Do đó, để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng người dân, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Hà Nội khẩn trương ứng phó bão Ragasa để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký, ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (bão Ragasa). Ảnh: KTTV

Cụ thể, các phường, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác;

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng";

Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Tổng Công ty Điện lực thành phố  Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo về hạ tầng điện, kịp thời khắc phục các sự cố về điện, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu hoạt động phục vụ tiêu thoát, chống úng ngập.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý ngay cây gãy đổ đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố…

Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ về diễn biến cơn bão số 9, hồi 04 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167- 201km/giờ), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị và các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hà Nội khẩn trương ứng phó bão Ragasa để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 4.Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 9 (bão Ragasa) hiện đã giảm cấp chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam. Dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông, khả năng sẽ ảnh hưởng đến miền Trung nước ta.

BẢO LOAN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9

Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất

Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất

Cùng chuyên mục

Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thương

Thời sự - 4 giờ trước

Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.

Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quân

Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quân

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng ở Huế liên tục ra quân, tháo dỡ bẫy, tuy nhiên tình trạng bẫy bắt trái phép chim hoang dã vẫn tiếp tục tái diễn.

Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mới

Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mới

Thời sự - 5 giờ trước

Do thời tiết xấu và nước sông Hồng chảy xiết, Lữ đoàn 249 đã phải tháo dỡ khẩn cấp cầu phao Phong Châu. Người dân được hướng dẫn đi bộ, xe đạp và xe máy qua cầu Phong Châu mới.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 9 (bão Ragasa) hiện đã giảm cấp chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam. Dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông, khả năng sẽ ảnh hưởng đến miền Trung nước ta.

Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9

Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão. Từ đêm nay (24/9) đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (24/9), do ảnh hưởng của bão Ragasa nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rất to. Cảnh báo ngập úng khu đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở miền núi có thể xảy ra.

Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất

Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Xem nhiều

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Thời sự

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Thời sự
Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Thời sự
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa

Thời sự
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top