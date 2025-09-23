Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận' GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Dự kiến, dự Luật Thương mại điện tử sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới đây. Dự luật lần này quy định trách nhiệm cụ thể của chủ nền tảng, người bán và người livestream trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử phải công khai thông tin về người bán, sản phẩm, dịch vụ, điều kiện và chính sách giao hàng, cũng như cơ chế thanh toán, giải quyết tranh chấp...

Các sàn phải có cơ chế tự kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải, rà soát và gỡ bỏ với các sản phẩm vi phạm.

Một trong các điểm mới của dư luật là chủ quản nền tảng bán hàng trực tuyến có trách nhiệm định danh người bán hàng trong nước trên mạng qua VNeID. Người bán nước ngoài sẽ được định danh qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng nhiều "không" vẫn được bán bất chấp bởi các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, anh Bùi Đức Thanh (45 tuổi, ở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) mong mỏi dự Luật Thương mại điện tử sớm được thực thi, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng bán hàng giả, hàng chưa đủ điều kiện lưu thông thị trường và đặc biệt là hàng hóa có yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Anh Thanh cho biết: "Kinh doanh trực tuyến cũng giống như kinh doanh thực tế có cửa hàng, quầy hàng. Cần trung thực từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ nên định danh người bán là hoàn toàn đúng đắn. Đây có thể coi là một bước tiến mới trong công cuộc chống hàng giả, hàng độc hại đến tay người mua. Đặc biệt là truy trách nhiệm đúng người, không thể bán hàng xong là phủi tay".

Cùng quan điểm với anh Thanh, chị Trần Thị Hồng (38 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, định danh người bán hàng chuyên nghiệp qua VneID sẽ có 3 ưu điểm sau:

Thứ nhất, tăng tính minh bạch và an toàn: Việc định danh giúp xác thực người bán là thật, giảm nguy cơ lừa đảo, bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ hai, bảo vệ người tiêu dùng: Khi có thông tin rõ ràng về người bán, người mua sẽ yên tâm hơn khi giao dịch.

Thứ ba là hỗ trợ quản lý nhà nước: Phương cách này sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xử lý vi phạm, thu thuế đúng đối tượng.

Do đó, chị Hồng khẳng định, cần định danh VNeID với tất cả các lĩnh vực buôn bán trực tuyến, livestream trên tất cả các nền tảng mạng xã hội để người dân yên tâm đặt hàng và được bảo vệ.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý chất lượng hàng hoá, là người bán hàng lâu năm trên sàn thương mại điện tử, anh N.H.D (ở Phương Liệt, Hà Nội) cho rằng, rất cần định danh cả tài khoản mua hàng trên môi trường điện tử. Bởi tình trạng lợi dụng chính sách trả hàng trên các sàn thương mại điện tử mà người mua tráo hàng rất nhiều, sàn không bảo vệ được người bán vì người mua dùng tài khoản ảo, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà bán. Đây là hành vi đánh tráo hàng hóa một cách ngang nhiên.

Anh D cho rằng, không chỉ tập trung bảo vệ người mua mà người bán cũng cần có chế tài bảo vệ thì môi trường kinh doanh điện tử lành mạnh mới phát triển bền vững.

