Báo Sức khỏe & Đời sống tuyển dụng nhân sự năm 2025

Là Phóng viên, Kỹ thuật dựng phim, Họa sĩ thiết kế đồ họa tại khu vực Hà Nội cho Báo điện tử, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội cùng các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok…

1. PHÓNG VIÊN

Mô tả công việc:

- Chủ động đăng ký, khai thác và thực hiện đề tài theo mảng phóng viên chuyên trách; phát hiện các vấn đề mới, "nóng", có giá trị thông tin và thu hút độc giả;

- Thực hiện các tin, bài, phóng sự, video… trên các ấn phẩm điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo theo phân công của Ban Biên tập và đảm bảo tiến độ – chất lượng - số lượng (KPI);

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, đồ họa, truyền thông trong sản xuất nội dung đa phương tiện cho các ấn phẩm điện tử và mạng xã hội;

- Tham gia sản xuất các chương trình video, talkshow, phóng sự hiện trường, hoạt động truyền thông sự kiện (với vị trí phóng viên media);

- Ứng dụng AI, công cụ số và kỹ năng sáng tạo nội dung (viết, quay, dựng, trình bày) trong công việc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Biên tập và người phụ trách.

Yêu cầu công việc:

- Có tư duy báo chí tốt, sắc sảo, chặt chẽ; viết chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt;

- Có kinh nghiệm, kiến thức ở các lĩnh vực nội chính, sức khỏe, thị trường, ẩm thực, không gian sống… (với vị trí phóng viên chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội);

- Đam mê nghề báo, năng động, sáng tạo, chủ động tìm tòi và chịu được áp lực cao;

- Biết quay phim, chụp ảnh, dựng video cơ bản trên máy tính hoặc điện thoại;

- Hiểu biết về sản xuất nội dung cho mạng xã hội (YouTube, Facebook, TikTok…) là lợi thế;

- Có giọng đọc, kỹ năng dẫn chương trình hoặc lên hình tự tin là điểm cộng (với vị trí phóng viên media);

- Biết ứng dụng AI trong sản xuất nội dung, biên tập hoặc dựng ấn phẩm đa phương tiện là lợi thế.

Yêu cầu trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.

2. KỸ THUẬT DỰNG PHIM

Mô tả công việc:

- Vận hành các thiết bị kỹ thuật của trường quay: máy quay, âm thanh, ánh sáng, phông nền, thiết bị ghi hình - ghi âm…

- Quay phim, chụp ảnh, dựng video cho các bản tin, phóng sự, talkshow, sự kiện, chương trình và hoạt động truyền thông của Báo;

- Quản lý, bảo dưỡng, sắp xếp hệ thống thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm livestream, phát sóng trực tuyến trên các nền tảng: YouTube, Facebook, TikTok…;

- Phối hợp với nhóm phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật đồ họa để sản xuất nội dung đa phương tiện;

- Ứng dụng AI và công nghệ mới trong sản xuất, dựng và xử lý video, âm thanh;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Biên tập;

- Đảm bảo tiến độ và khối lượng công việc theo KPI được giao.

Yêu cầu công việc:

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền hình, Báo chí, Truyền thông hoặc Sản xuất nội dung số là lợi thế;

- Thành thạo phần mềm dựng hình và chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, VMIX, OBS, v.v.;

- Có kỹ năng sử dụng các thiết bị quay chuyên dụng, flycam, gimbal, ánh sáng, micro thu âm...;

- Có khả năng cảm thụ hình ảnh, thẩm mỹ tốt và tư duy kể chuyện bằng hình;

- Biết ứng dụng AI và công cụ sáng tạo số để tối ưu hóa công việc là một lợi thế;

- Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Yêu cầu về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ truyền thông, truyền thông đa phương tiện. Đại học khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dựng phim, kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ truyền hình, công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

3. HỌA SỸ.

Mô tả công việc:

- Thiết kế, xử lý hình ảnh, banner, poster, infographic, thumbnail… phục vụ cho các sản phẩm báo chí điện tử, mạng xã hội và các ấn phẩm truyền thông của Báo;

- Thực hiện thiết kế cho các chương trình, sự kiện, video, talkshow, chuyên đề… của Báo Sức khỏe và Đời sống;

- Phối hợp với phóng viên, biên tập viên, bộ phận truyền thông để xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu nhất quán trên các nền tảng;

- Dựng, chỉnh màu ảnh, thiết kế bố cục và xử lý kỹ thuật ảnh theo tiêu chuẩn báo chí và thẩm mỹ hiện đại;

- Ứng dụng AI và các công cụ sáng tạo số để tối ưu hóa quy trình sản xuất đồ họa, ảnh và video ngắn;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Biên tập;

- Đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc theo KPI được giao.

Yêu cầu công việc:

- Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như: Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Canva...;

- Có khả năng thiết kế banner, infographics, thumbnail video, cover, poster… phù hợp phong cách báo chí và mạng xã hội;

- Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, tinh tế, nắm bắt xu hướng hình ảnh hiện đại;

- Biết sử dụng công cụ dựng video cơ bản (Premiere, CapCut, After Effects...) là một lợi thế;

- Biết ứng dụng AI trong thiết kế và sáng tạo nội dung về thiết kế đồ họa là một lợi thế;

- Có tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực tốt.

Yêu cầu về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành Đồ họa, Mỹ thuật, Nghệ thuật.

4. QUYỀN LỢI CHUNG:

- Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật và của Báo Sức khỏe và Đời sống;

- Làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và phát huy tối đa năng lực cá nhân;

- Lương, thưởng theo vị trí công việc và theo hiệu quả công việc, dự án hoặc thành tích cá nhân, tập thể;

- Hưởng nhuận bút, thù lao, thu nhập tăng thêm và các chế độ khác theo đúng quy định của cơ quan;

- Được tham gia chế độ nghỉ mát, du lịch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm;

5. YÊU CẦU HỒ SƠ:

- Ứng viên dưới 35 tuổi;

- Đơn xin tuyển dụng;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy khám sức khỏe còn thời hạn theo quy định (không quá 6 tháng);

- Bản sao công chứng Căn cước công dân (còn hiệu lực);

- Bản sao các các văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo vị trí tuyển dụng.

- Sau khi trúng tuyển, ứng viên có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối nội quy, quy chế của Báo Sức khỏe và Đời sống, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử trong công sở và giữ gìn hình ảnh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

6. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

- Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại đây: https://skds.vn/tuyendung2025/

- Ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ theo quy định tại Mục 5 về Tòa soạn

- Ưu tiên gọi phỏng vấn với những ứng viên khai báo hồ sơ đầy đủ hoặc phù hợp với các vị trí mà Báo đang tuyển dụng. Tòa soạn sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển dụng làm nhiều đợt, cho đến khi đủ chỉ tiêu theo yêu cầu.

- Những ứng viên trúng tuyển hoặc hồ sơ không trúng tuyển; hoặc không được gọi phỏng vấn, chúng tôi sẽ trả lời chung qua Email đã đăng ký.

SKĐS