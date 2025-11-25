Mới nhất
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Thứ ba, 16:48 25/11/2025
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 15. Khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất? - Ảnh 1.

Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 15. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất? - Ảnh 2.

Dự báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão

Từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khu vực nào của miền Trung sắp bị ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 15 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 đến 30/11.

Dự kiến từ 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng.

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới này khả năng sẽ mạnh lên thành bão.

L.Vũ (th)
Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Thời sự - 6 giờ trước

Những con người bình thường bỗng trở thành “anh hùng” khi lao mình vào dòng nước, cứu lấy cả trăm mạng người

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Thời sự - 8 giờ trước

Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tại một khu đất xung quanh cỏ mọc um tùm trên đường Thị Cấm thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội, một nhà xưởng tạm được dựng lên làm sân pickleball, hoạt động đông người mỗi tối. Công trình lợp tôn, dựng khung sắt mỏng, điện câu kéo tạm… khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy nổ và sập đổ khi mưa, gió lớn hoặc giông bão.

Tin sáng 25/11: Thông tin bất ngờ vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao; bão số 15 gặp không khí lạnh có thể khiến thời tiết diễn biến khó lường

Tin sáng 25/11: Thông tin bất ngờ vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao; bão số 15 gặp không khí lạnh có thể khiến thời tiết diễn biến khó lường

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Điều tra vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An được phát hiện đã tử vong sau khi mất tích nhiều ngày, công an đã bắt giữ một nghi phạm; Bão số 15 được dự báo xuất hiện trên Biển Đông khoảng ngày 26/11.

Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn.

Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng

Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ tin báo kèm hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở phường Cam Đường.

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Công an phát cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ miền Trung, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ; Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Xã hội - 2 ngày trước

Mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.

