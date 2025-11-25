Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 15. Khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.
Tin áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)
Dự báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới):
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão
Từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.
Cảnh báo: Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Khu vực nào của miền Trung sắp bị ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?
Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 15 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.
Bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.
Dự báo, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 đến 30/11.
Dự kiến từ 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.
GĐXH - Điều tra vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An được phát hiện đã tử vong sau khi mất tích nhiều ngày, công an đã bắt giữ một nghi phạm; Bão số 15 được dự báo xuất hiện trên Biển Đông khoảng ngày 26/11.
