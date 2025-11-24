Mới nhất
Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Thứ hai, 07:02 24/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Thời tiết miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh dồn dập tăng cường xuống miền Bắc khiến trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết Hà Nội: Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Thậm chí cuối tuần có ngày mức nhiệt 12 độ, trời rét cóng.

Còn ban ngày trời nắng hanh, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 24-26 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, từ chiều tối 23/11 đến sáng 25/11: TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Dự báo từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh bổ sung liên tục các ngày 27 và 30/11, tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn sẽ tiếp tục gây mưa khu vực Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 23-28 độ, khu vực Cao nguyên Trung Bộ trời rét mức nhiệt từ 17-21 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường miền Bắc nhiệt độ giảm sâu. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/11 đến ngày 25/11

- Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/11 đến ngày 03/12

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to từ trong đêm 25-26/11 và khoảng thời kỳ từ khoảng ngày 29-30/11.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ ngày 25/11 chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng 29/11-01/12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độKhông khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ sắp chuyển rét dưới 10 độ

GĐXH - Một bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuầnTin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.

L.Vũ (th)
