Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng

Ngày 24/11, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, từ tin báo phản ánh của người dân, một lái xe khách vượt đèn đỏ tại Lào Cai bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 17/11/2025, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Võ Nguyên Giáp, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, xe ô tô khách biển kiểm soát 24F-001.xx đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Hành vi này được camera hành trình của một xe khác ghi nhận và gửi đến lực lượng CSGT để xử lý.

Hình ảnh chiếc xe vượt đèn đỏ được người dân chụp lại.

Sau khi tiếp nhận tin báo phản ánh của người dân, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Trần Minh Đ (SN 1991) trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Theo quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, lái xe Đ sẽ bị xử phạt 19.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đồng thời, trân trọng cảm ơn quần chúng nhân dân đã ghi nhận và kịp thời báo tin phản ánh các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng nền văn hóa giao thông văn minh, an toàn tại Việt Nam.

