Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng

Thứ hai, 13:35 24/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Từ tin báo kèm hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở phường Cam Đường.

Ngày 24/11, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, từ tin báo phản ánh của người dân, một lái xe khách vượt đèn đỏ tại Lào Cai bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 17/11/2025, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Võ Nguyên Giáp, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, xe ô tô khách biển kiểm soát 24F-001.xx đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Hành vi này được camera hành trình của một xe khác ghi nhận và gửi đến lực lượng CSGT để xử lý.

Tài xế xe khách ở Lào Cai bị phạt 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe vượt đèn đỏ được người dân chụp lại.

Sau khi tiếp nhận tin báo phản ánh của người dân, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Trần Minh Đ (SN 1991) trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Theo quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, lái xe Đ sẽ bị xử phạt 19.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đồng thời, trân trọng cảm ơn quần chúng nhân dân đã ghi nhận và kịp thời báo tin phản ánh các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng nền văn hóa giao thông văn minh, an toàn tại Việt Nam.

Nhật Tân
Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Thời sự - 20 phút trước

GĐXH - Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn.

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an phát cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ miền Trung, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ; Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Xã hội - 20 giờ trước

Mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 1 ngày trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 1 ngày trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 1 ngày trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Xã hội
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Thời sự
Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Xã hội
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội

