Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025
Tối 3/2, tuyến bài "Đề án miễn viện phí – Ý Đảng hợp lòng dân" do nhóm tác giả của Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện đã vinh dự nhận Giải C, Giải Báo chí Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.
Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.
Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ IX. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm. Trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.
Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích.
Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực Giải cũng trình Ban Chỉ đạo Giải quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.
Đại diện các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C, Giải Búa liềm Vàng 2025.
Tuyến bài "Đề án miễn viện phí – Ý Đảng hợp lòng dân" do nhóm tác giả của Báo Sức khỏe và Đời sống gồm Trần Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Hồng Thủy, Tô Thị Hội, Trần Đức Duy, Phạm Thị Hoàng Lan và Phan Thị Thảo Ngân thực hiện đã vinh dự nhận Giải C, Giải Búa liềm Vàng.
Tuyến bài chính luận – phóng sự – dữ liệu quy mô lớn đã làm nổi bật chủ trương mang tính đột phá của Đảng trong giai đoạn phát triển mới: từng bước hướng tới miễn viện phí cho người dân, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe và xây dựng nền tảng về phúc lợi xã hội mang bản sắc Việt Nam.
Theo Ban tổ chức Giải thưởng Búa liềm Vàng, nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm Vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; chống lãng phí; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…
Nhiều tác phẩm sau khi đăng, phát đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc.
