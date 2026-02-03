Tin sáng 3/2: Thông báo quan trọng tới các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm; Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2026

Thông báo quan trọng tới tất cả các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2025 hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, từ 1/1/2026 hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN. Phụ Nữ Mới thông tin.

Tuy nhiên, các hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế vẫn phải tuân thủ 4 nghĩa vụ pháp lý quan trọng như: Thông báo doanh thu thực tế đúng hạn (thường trước ngày 31/1 năm sau) để cơ quan thuế có căn cứ xác nhận hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế; Ghi chép và lưu trữ chứng từ tối thiểu; Đăng ký kinh doanh và mã số thuế; Theo dõi sát doanh thu khi xuất hóa đơn.

Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2026

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ năm 2026 quy định rõ các trường hợp người đang hưởng có thể bị dừng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo đó, từ năm 2026 việc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được áp dụng đối với người đang hưởng nếu thuộc một trong các trường hợp: xuất cảnh trái phép; bị Tòa án tuyên bố mất tích; hoặc không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định.

Trong khi đó, việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ bị chấm dứt nếu người đang hưởng đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết; có văn bản từ chối hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội là không đúng quy định pháp luật.

Luật cũng nêu rõ các trường hợp được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp sau khi bị tạm dừng. Cụ thể, người xuất cảnh trái phép nhưng sau đó trở về; người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết nhưng có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định này; hoặc trường hợp trước đó chưa xác minh được thông tin người thụ hưởng nhưng nay đã hoàn tất việc xác minh theo quy định, sẽ được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Đáng lưu ý, đối với các trường hợp trên, việc chi trả bao gồm cả số tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của thời gian chưa nhận.

Cục CSGT nói gì về thông tin xử phạt 5 triệu đồng khi chưa được phép quay video CSGT?

Ngày 2/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) lên tiếng về thông tin Cục CSGT đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Cục CSGT khẳng định thông tin việc xử phạt 5 triệu đồng khi chưa được phép quay video CSGT là không đúng. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, hiện trên mạng xã hội đang đưa thông tin về việc Cục CSGT đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Kèm theo đó là hình ảnh do AI thiết lập.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Cục CSGT khẳng định đây là thông tin giả. Cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin này sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Dựng cây nêu vướng dây điện, người phụ nữ nguy cơ mất cẳng tay

Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị H. (trú thôn Thành Tiến, xã Nhân Hòa, Nghệ An), bị điện giật trong lúc dựng cây nêu trước nhà.

Bệnh nhân được chẩn đoán chèn ép khoang cấp cẳng bàn tay phải; bỏng điện độ III, IV, V vùng ngực, vai trái và cẳng bàn tay phải.

Trước đó, chiều 1/2, bà H. cùng chồng dựng cây nêu bằng tre tươi để đón Tết. Khi cây được nâng lên cao, phần ngọn chạm vào đường dây điện phía trên khiến cả hai vợ chồng bị điện giật. Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn. Sau đó, bà H. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sáng 2/2.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán chèn ép khoang cấp cẳng bàn tay phải; bỏng điện độ III, IV, V vùng ngực, vai trái và cẳng bàn tay phải. Đáng chú ý, vùng cổ tay phải bị bỏng sâu vòng quanh, nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt cẳng tay rất cao.

TS.BS Trịnh Văn Thông – Trưởng khoa Bỏng khuyến cáo trên Sức khỏe & Đời sống, dịp Tết người dân thường dựng cây nêu, treo cờ, sửa mái nhà… tiềm ẩn nguy cơ chạm vào đường dây điện. Khi thực hiện các công việc trên cao, cần quan sát kỹ khoảng cách an toàn với lưới điện, không sử dụng vật liệu dài, dẫn điện khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc.

Miền Bắc trải qua mùa đông ấm hiếm thấy, Tết Nguyên đán ít rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

VTC News dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay: Trong tháng 1/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước cũng cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C, một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5°C, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng này, tại trạm Đắk Tô (Quảng Ngãi) ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày 17/1 là 33,7°C, vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ 33,3°C vào tháng 1/1998.

Tháng 2 là tháng chính đông còn lại trong mùa đông năm 2025 - 2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng nhận định tại khu vực Bắc Bộ nhiệt độ trung bình có thể cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 1,5°C.

Đây cũng là tháng người lao động, cán bộ, công nhân, viên chức được nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong tháng này, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng băng giá ở khu vực vùng núi cao.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.