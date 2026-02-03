Mới nhất
Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Thứ ba, 17:25 03/02/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Trong lúc làm vườn ông Báu phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 3/2, Công an xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa núi vàng cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân - Ảnh 1.

Ông Báu bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, ông Nguyễn Văn Báu (SN 1946, trú tại thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân) trong quá trình làm vườn phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông chủ động mang cá thể rùa đến Công an xã Thạch Xuân giao nộp.

Lực lượng chức năng xác định đây là rùa núi vàng, loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép đối với loài động vật này.

Khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dânKhỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

GĐXH - Sau khi bắt được một cá thể khỉ quý hiếm trong vườn nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Tin liên quan

Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

Anh trai trộm 330 triệu của em gái

Anh trai trộm 330 triệu của em gái

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Đến nhà em gái chơi, lợi dụng lúc em xuống bếp rửa bát, Mai mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng mạo danh Phó phòng Cục An ninh điều tra để thực hiện hành vi phi pháp

Khởi tố đối tượng mạo danh Phó phòng Cục An ninh điều tra để thực hiện hành vi phi pháp

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Tự xưng là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), Bùi Văn Tường thường xuyên mặc quân phục, đeo hàm Thiếu tá đến Trung tá và sử dụng cả thẻ Đảng viên giả để tạo vỏ bọc thực hiện hành vi phạm tội.

Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm

Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả kiểm tra của UBND xã Cao Dương (Phú Thọ) cho thấy, nhiều trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp tồn tại vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh và khai thác nước dưới đất sau khi nội dung này được Gia đình và Xã hội phản ánh.

Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền

Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.

Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.

Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm uy tín lực lượng công an, N.V.N (SN 2000, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Năm 2026: Mệnh gì, tương xung và tương hợp với những mệnh nào?

Năm 2026: Mệnh gì, tương xung và tương hợp với những mệnh nào?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mỗi dịp cuối năm, những câu hỏi xoay quanh năm mới như "năm 2026 mệnh gì", "thuộc hành nào", "hợp – khắc ra sao" lại được nhiều người quan tâm.

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Xã hội - 1 giờ trước

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 2/2/2026, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thực hiện thành công Chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

