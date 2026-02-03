Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân
GĐXH - Trong lúc làm vườn ông Báu phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông giao nộp cho cơ quan chức năng.
Ngày 3/2, Công an xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa núi vàng cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Báu (SN 1946, trú tại thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân) trong quá trình làm vườn phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông chủ động mang cá thể rùa đến Công an xã Thạch Xuân giao nộp.
Lực lượng chức năng xác định đây là rùa núi vàng, loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép đối với loài động vật này.
Anh trai trộm 330 triệu của em gáiPháp luật - 18 phút trước
GĐXH - Đến nhà em gái chơi, lợi dụng lúc em xuống bếp rửa bát, Mai mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Khởi tố đối tượng mạo danh Phó phòng Cục An ninh điều tra để thực hiện hành vi phi phápPháp luật - 20 phút trước
GĐXH - Tự xưng là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), Bùi Văn Tường thường xuyên mặc quân phục, đeo hàm Thiếu tá đến Trung tá và sử dụng cả thẻ Đảng viên giả để tạo vỏ bọc thực hiện hành vi phạm tội.
Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạmĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả kiểm tra của UBND xã Cao Dương (Phú Thọ) cho thấy, nhiều trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp tồn tại vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh và khai thác nước dưới đất sau khi nội dung này được Gia đình và Xã hội phản ánh.
Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyềnĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.
Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.
Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hộiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm uy tín lực lượng công an, N.V.N (SN 2000, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Năm 2026: Mệnh gì, tương xung và tương hợp với những mệnh nào?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Mỗi dịp cuối năm, những câu hỏi xoay quanh năm mới như "năm 2026 mệnh gì", "thuộc hành nào", "hợp – khắc ra sao" lại được nhiều người quan tâm.
Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủXã hội - 1 giờ trước
Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".
'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèoXã hội - 2 giờ trước
Ngày 2/2/2026, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thực hiện thành công Chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao DươngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.