Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Ngày 3/2, Công an xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa núi vàng cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Ông Báu bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, ông Nguyễn Văn Báu (SN 1946, trú tại thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân) trong quá trình làm vườn phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông chủ động mang cá thể rùa đến Công an xã Thạch Xuân giao nộp.

Lực lượng chức năng xác định đây là rùa núi vàng, loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép đối với loài động vật này.