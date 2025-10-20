Mới nhất
Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

Thứ hai, 07:00 20/10/2025 | Thế giới showbiz
Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.

Tối 18/10, tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 (Golden Bell Awards) diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh trở thành diễn viên Việt đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng phim truyền hình danh giá bậc nhất xứ Đài.

Trong buổi tiệc mừng cùng đồng nghiệp rạng sáng 19/10, Liên Bỉnh Phát xúc động chia sẻ: “ Tôi làm việc ở nước ngoài, được đề cử đã là niềm hãnh diện. Khoác lên mình trang phục dân tộc để nhận giải, tôi thấy rất tự hào”.

Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam' - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tại giải Kim Chung.

Giới truyền thông Đài Loan dành nhiều lời ngợi khen cho nam diễn viên Việt. Elle Taiwan nhận định kết quả Kim Chung năm nay “ hoàn toàn xứng đáng và công bằng” , trong khi Drama Go viết: “Thể hiện của Liên Bỉnh Phát gần như hoàn hảo, mỗi ánh mắt đều cuốn hút khán giả”.

China Times ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”. Trong khi đó, Marie Claire Taiwan, Style.Udn và Mirror Media đồng loạt gọi đây là “cột mốc đưa điện ảnh Việt Nam tiến gần hơn đến bản đồ châu Á”. TBVS nhấn mạnh: “Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát là bước ngoặt, khẳng định tài năng và bản lĩnh của diễn viên Việt giữa sân chơi khu vực.”

Ban giám khảo cũng đánh giá anh có diễn xuất tinh tế, tự nhiên, khắc họa sâu sắc sự giằng xé nội tâm của một bác sĩ Việt Nam tha hương, đặc biệt là khả năng thoại linh hoạt giữa tiếng Trung và tiếng Anh – điều hiếm có ở diễn viên nước ngoài.

Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam' - Ảnh 2.

Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi với diễn xuất trong bộ phim "Bác sĩ tha hương".

Trên mạng xã hội, khán giả và đồng nghiệp trong lẫn ngoài nước gửi lời chúc mừng tới Liên Bỉnh Phát. Nam diễn viên gọi chiến thắng này là “cột mốc quan trọng nhất trong đời”, đồng thời cảm ơn bản thân của những ngày nỗ lực, dám nhận lời đóng Bác sĩ tha hương.

Khi được hỏi về việc có tăng cát-xê sau giải thưởng, nam diễn viên mỉm cười: “ Vấn đề này công ty quản lý sẽ quyết định. Giá trị của mỗi người đều phụ thuộc sự nỗ lực của người đó, tôi tiếp tục cố gắng".

Bộ phim Bác sĩ tha hương ngay từ khi phát sóng tạo hiệu ứng không nhỏ tại Đài Loan, Trung Quốc. Ban đầu, khán giả chú ý nhờ dàn diễn viên nổi tiếng như Trương Quân Ninh, Hứa An Thực, Hạ Đằng Hoành, nhưng sau đó chính màn thể hiện của Liên Bỉnh Phát mới thực sự chiếm trọn cảm tình.

“Anh ấy có nét tài tử của Lương Triều Vỹ”, “Nam chính giống Trương Chấn, đẹp trai quá”, “Diễn viên Việt mà lại có thần thái đỉnh thế này”, “Phim cảm động và đầy nhân văn”, “Một câu chuyện về người lao động nhập cư rất mới mẻ và cuốn hút”, khán giả Trung Quốc bình luận trên Douban.

Trong quá trình quay Bác sĩ tha hương , Liên Bỉnh Phát cho biết anh nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả Đài Loan. Các MC trong chương trình truyền hình mà anh tham gia cũng dành nhiều lời tán dương, gọi Liên Bỉnh Phát là “Ảnh đế Việt Nam”, “Ông hoàng màn ảnh Việt”. Họ nói đã xem Bác sĩ tha hương và ấn tượng với ngoại hình điển trai, diễn xuất sâu sắc của anh.

Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam' - Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á.

Thành công của Bác sĩ tha hương cũng đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên Kiên Giang. Trước đó, anh được khán giả biết đến qua Song Lang (2018) – vai Dũng “Thiên Lôi” giúp anh từ vô danh thành ngôi sao, rồi tiếp tục gây ấn tượng trong Quý cô thừa kế, Ngôi nhà bươm bướm, Điên tối, Come and Go.

Không chỉ đóng phim, Liên Bỉnh Phát còn là gương mặt quen thuộc trong loạt chương trình truyền hình thực tế như Running Man Vietnam, Ơn giời cậu đây rồi, Anh trai vượt ngàn chông gai. Biệt danh “mầm non giải trí” ra đời từ đó – biểu tượng cho hình ảnh mạnh mẽ, chân thành và luôn tỏa năng lượng tích cực của anh trên sóng truyền hình.

Chiến thắng tại Kim Chung 2025 không chỉ là vinh dự cá nhân của Liên Bỉnh Phát, mà còn là bước ngoặt đánh dấu lần đầu Việt Nam có diễn viên được vinh danh ở một giải thưởng tầm cỡ châu Á.

