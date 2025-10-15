Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Trước những tranh cãi, dọa bỏ phim của khán giả, Phan Minh Huyền chia sẻ trên Thời báo VTV: "Mới tập đầu của phần 2, chưa có diễn biến gì nhiều, chỉ là sự xuất hiện của các nhân vật giai đoạn trưởng thành và giới thiệu nhân vật thôi nhưng vai Ngân của tôi đã được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ khán giả. Mong là trong chặng đường phía trước khán giả sẽ luôn theo dõi, yêu thương, bảo vệ, che chở cho Ngân cũng như các nhân vật trong phim".