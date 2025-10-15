Mới nhất
Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Thứ tư, 19:00 15/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến khán giả tranh cãi.

Nhan sắc gợi cảm của Huyền Lizzie sau khi hoàn thành vai diễn đầy ấn tượng - Ảnh 1.

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) sinh năm 1990, là một trong những hotgirl đời đầu đình đám tại Hà Nội. Cô từng lọt vào Top 5 cuộc thi Miss Teen năm 2009, sau đó tham gia showbiz với vai trò người mẫu ảnh, đồng thời kinh doanh thời trang… Nhờ xinh đẹp và nổi tiếng nên cô có cơ hội tham gia một số phim sitcom.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 2.

Phim đầu tiên của cô là "Bộ tứ 10A8". Phan Minh Huyền gây ấn tượng bởi khả năng bộc lộ nội tâm qua ánh mắt, mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau bộ phim đầu tiên, cô bắt đầu quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: "Lời thú nhận của Eva", "Lời thì thầm từ quá khứ", "Trái tim có nắng", "Giao mùa".

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 3.

Sau bước đệm đó, để tiến sâu hơn vào giới phim ảnh, cô liên tục tham gia các bộ phim truyền hình ăn khách trên sóng giờ vàng. Nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng trong các bộ phim đình đám như: "Thương ngày nắng về", "Tình yêu và tham vọng", "Chạy trốn thành xuân".

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 4.

Phan Minh Huyền chăm chút cho vai diễn đến mức khi cảm thấy thoại chưa đạt cảm xúc, cô đều xin đạo diễn cho mình được lồng tiếng lại đến đạt mới thôi. Cô hoàn toàn thoát được mác "hot girl đi diễn" và khẳng định bản thân trong nghiệp diễn.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 5.

Tuy không được đào tạo bài bản nhưng Phan Minh Huyền được nhiều đạo diễn ưu ái vì gương mặt xinh đẹp, diễn xuất chân thật.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 6.

Vai Vân Trang trong "Thương ngày nắng về" giúp Phan Minh Huyền lần đầu giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2022. Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, cô nói: "Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình đã được đền đáp. Điều này khẳng định diễn xuất của tôi đã tiến bộ và được ghi nhận".

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 6.

Ngoài khả năng diễn xuất, Phan Minh Huyền có bộc lộ tố chất làm MC. Cô từng xuất hiện trong một gameshow truyền hình với vai trò là khách mời dẫn chương trình.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 8.

Năm 22 tuổi khi sự nghiệp đang ổn định thì Phan Minh Huyền quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 5 năm, cả 2 sớm ly thân và quyết định ly hôn vào năm 2019. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từ chối chia sẻ về lý do khiến hôn nhân của cô đổ vỡ.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 9.

Chia sẻ với báo chí, Phan Minh Huyền từng tiết lộ, sau khi ly hôn vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà chồng để cùng nuôi dạy con và coi chồng cũ như bạn bè, thỏa mái trao đổi các vấn đề liên quan đến con. Mỗi dịp Tết, cô vẫn đến chúc Tết cả gia đình. Do đó, nữ diễn viên cảm thấy mình được nhiều hơn mất sau khi ly hôn.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 8.

Sau khi ly hôn, Phan Minh Huyền tái xuất đầy mạnh mẽ với nhiều dự án phim truyền hình được khán giả yêu mến, đồng thời chú trọng kinh doanh, có công ty riêng. Trái ngược với nhân vật trên phim, ngoài đời, Phan Minh Huyền gây ấn tượng nhờ phong cách năng động, cá tính, cùng gu thời trang sang chảnh.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 10.

Trên trang cá nhân, Phan Minh Huyền thường xuyên cập nhật hình ảnh mới, lúc gợi cảm, quyến rũ; khi thì năng động. Dù ở sét đồ nào, cô cũng vô cùng xinh đẹp, trẻ trung và ghi điểm trong mắt người đối diện.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 11.

Trong bộ phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên khung "giờ vàng" VTV3, Phan Minh Huyền vào vai Ngân - một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nữ diễn viên nhận lời tham gia vì một lý do rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên trên màn ảnh được… làm mẹ. Cô mong muốn mang đến những trải nghiệm, kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời vào vai diễn.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 12.

Sau khi xuất hiện ở tập 12, vai Ngân của Phan Minh Huyền đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ. Đồng thời hình ảnh thì đẹp từng centimet, rất có gu và nổi bật phong thái tự tin, thành công.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 13.

Tuy nhiên, vai diễn của Phan Minh Huyền lại gây ra nhiều tranh cãi "nảy lửa" trên các diễn đàn phim Việt. Không ít khán giả đòi bỏ phim vì không hiểu sao cặp đôi Ngân - Viễn lại quay xe, chia lìa như vậy. Nhiều người dường như không muốn chấp nhận sự thật ấy.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 14.

Không ít người rơi nước mắt trước màn chia tay đẫm nước mắt khi Ngân chia tay Viễn để lên thành phố học. Hai người hẹn ước đến thăm nhau và không bao giờ quên nhau. Bởi vậy khi Ngân trưởng thành, cô lại có gia đình khác, điều này khác hẳn với chờ đợi của khán giả, dẫu rằng tình yêu thủa học trò đẹp nhưng mấy ai đến được với nhau.

Nhan sắc cực sexy của Phan Minh Huyền sau kết phim - Ảnh 15.

Trước những tranh cãi, dọa bỏ phim của khán giả, Phan Minh Huyền chia sẻ trên Thời báo VTV: "Mới tập đầu của phần 2, chưa có diễn biến gì nhiều, chỉ là sự xuất hiện của các nhân vật giai đoạn trưởng thành và giới thiệu nhân vật thôi nhưng vai Ngân của tôi đã được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ khán giả. Mong là trong chặng đường phía trước khán giả sẽ luôn theo dõi, yêu thương, bảo vệ, che chở cho Ngân cũng như các nhân vật trong phim".

(Ảnh: VTV, Tư liệu, FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)
Top