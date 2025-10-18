Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Sau buổi họp báo ra mắt phim, cũng như trong trailer "Lằn ranh", khán giả thích thú khi có sự xuất hiện của NSƯT Phạm Cường. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến khán giả háo hức chờ đợi vai diễn của "nam thần màn ảnh". Một số khán giả nhận xét: "Từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú Phạm Cường", "Thần tượng của lòng tôi", "NSƯT Phạm Cường vào vai nào là chuẩn vai đó, tăng thêm sự hấp dẫn cho phim", "Mê chất giọng bass của chú", "Mê điệu cười của chú từ ngày xưa tới giờ vẫn chưa hết", "Chú phong độ và lịch lãm quá"... Điều gì đã khiến khán giả yêu mến, chờ đợi sự xuất hiện của NSƯT Phạm Cường, phim chưa phát nhưng đã "gây sốt" như vậy?