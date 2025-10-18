Mới nhất
Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Thứ bảy, 13:01 18/10/2025 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 1.

Ngay sau khi bộ phim "Có anh nơi ấy bình yên" kết thúc, VTV1 sẽ công chiếu bộ phim về đề tài chính luận mang tên "Lằn ranh" của đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền. Những diễn viên trong phim đều rất quen thuộc với khán giả phim VTV như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang…

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 2.

Dàn lãnh đạo của tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh" được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường.

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 3.

Sau buổi họp báo ra mắt phim, cũng như trong trailer "Lằn ranh", khán giả thích thú khi có sự xuất hiện của NSƯT Phạm Cường. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến khán giả háo hức chờ đợi vai diễn của "nam thần màn ảnh". Một số khán giả nhận xét: "Từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú Phạm Cường", "Thần tượng của lòng tôi", "NSƯT Phạm Cường vào vai nào là chuẩn vai đó, tăng thêm sự hấp dẫn cho phim", "Mê chất giọng bass của chú", "Mê điệu cười của chú từ ngày xưa tới giờ vẫn chưa hết", "Chú phong độ và lịch lãm quá"... Điều gì đã khiến khán giả yêu mến, chờ đợi sự xuất hiện của NSƯT Phạm Cường, phim chưa phát nhưng đã "gây sốt" như vậy?

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 1.

NSƯT Phạm Cường sinh năm 1965 tại Hải Phòng, anh là người duy nhất trong gia đình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau trước thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhờ tài năng cùng ngoại hình điển trai, anh nhanh chóng thành công ở lĩnh vực diễn xuất.

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 2.

Trong thập niên 1990, đầu những năm 2000, Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" nổi bật của màn ảnh phía Bắc. Sở hữu ngoại hình lịch thiệp cùng giọng nam trầm, anh thường vào vai những nhân vật trí thức điềm đạm. Trong sự nghiệp diễn xuất, NSƯT Phạm Cường có một gia tài phim ảnh đồ sộ, lên đến 800 bộ phim lớn nhỏ.

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 2.

NSƯT Phạm Cường xuất thân là một diễn viên sân khấu. Tuy nhiên, anh lại được khán giả biết đến nhiều hơn cả qua các bộ phim. Trong đó, những tác phẩm nổi bật của anh phải kể đến như: "Chủ tịch tỉnh", "Chiều tàn thu muộn", "Bến bờ vực thẳm", "Đèn vàng", "Vòng nguyệt quế", "Khoan nói lời yêu thương", "Hướng dương ngược nắng"...

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 4.

Với vai chính trong bộ phim "Khoan nói lời yêu thương", Phạm Cường đã giành được giải thưởng Cánh diều vàng cho nam diễn viên phim truyền hình 2010.

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 5.

Ngoài tài năng diễn xuất, NSƯT Phạm Cường còn từng làm Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đồng thời mang quân hàm Đại tá.

NSƯT Phạm Cường gây sốt với vẻ đẹp trai khiến khán giả trầm trồ - Ảnh 1.

Về đời tư, NSƯT Phạm Cường và NSND Thu Quế là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng, có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp đôi bén duyên tại Đoàn kịch Quân khu 2, hai nghệ sĩ từng đóng chung trong một vài phim như: "Đèn vàng", "Chiều tàn thu muộn". Vì làm cùng nghề nên NSƯT Phạm Cường và NSND Thu Quế có sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc cho công việc của nhau.

NSƯT, Đại tá Phạm Cường - Ảnh 4.

Nên duyên vợ chồng từ năm 1995, kể từ đó đến nay đã gần 3 thập kỷ đi qua, cặp đôi nghệ sĩ NSƯT Phạm Cường - NSND Thu Quế vẫn chọn cuộc sống bình dị, lặng lẽ, tránh xa ồn ào. Họ hiện đã có 2 người con, cô con gái tên Hà Vy và người con trai Minh Duy.

(Ảnh: Tư liệu, internet, VTV)

Thanh Hằng (th)
