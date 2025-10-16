Bảo Xuân - tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm đồng hành
Kỷ niệm 15 năm gắn bó cùng phụ nữ Việt trong hành trình chăm sóc và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, Bảo Xuân mang đến chương trình khuyến mãi tri ân đặc biệt – "Mua 2 Bảo Xuân Gold, tặng 1 Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin" – như một món quà gửi trao yêu thương, giúp phụ nữ thêm tự tin, rạng rỡ và khỏe đẹp từ bên trong.
Ưu đãi thiết thực – Chăm sóc phụ nữ từ trong ra ngoài
Không chỉ là một chương trình khuyến mãi, đây là cách Bảo Xuân gửi gắm sự quan tâm tới phụ nữ Việt – khuyến khích mỗi người yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn mỗi ngày.
Bởi phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi biết chăm lo cho chính mình – từ sức khỏe bên trong đến vẻ rạng rỡ bên ngoài. Hiểu điều đó, Bảo Xuân mang đến giải pháp chăm sóc kép, giúp mỗi người phụ nữ luôn thấy mình đủ đầy và tươi trẻ:
Từ bên trong: TPBVSK Bảo Xuân Gold giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.
Từ bên ngoài: Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin giúp làm sạch da, hỗ trợ giữ ẩm, dưỡng sáng da.
Nhân dịp tháng 10 – Tháng tôn vinh phụ nữ Việt Nam, hãy dành cơ hội để yêu thương bản thân. Chương trình "Mua 2 hộp Bảo Xuân Gold – Tặng 1 tuýp Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin" đang được triển khai trên toàn quốc, với số lượng quà tặng có hạn.
Mua hàng chính hãng tại: https://baoxuan.vn hoặc các nhà thuốc trên toàn quốc. Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 25/10/2025 hoặc khi hết quà tặng.
15 năm phát triển - Không ngừng cải tiến vì sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ Việt
Ra đời từ năm 2010, khi khái niệm "nội tiết tố nữ" vẫn còn xa lạ với nhiều người, Bảo Xuân đã tiên phong mang kiến thức khoa học kết hợp cùng giải pháp từ thiên nhiên để đồng hành cùng phụ nữ sau tuổi 30 – giai đoạn cơ thể bắt đầu có những tín hiệu suy giảm nội tiết tố.
Hành trình ấy là lời nhắc nhở dịu dàng: phụ nữ luôn xứng đáng được lắng nghe, chăm sóc và giữ trọn nét cân bằng, rạng rỡ theo năm tháng.
Trong mỗi viên Bảo Xuân là sự hòa quyện giữa tinh chất mầm đậu nành giàu estrogen thảo mộc, vitamin E và những vị thuốc Đông y quen thuộc – thứ mà phụ nữ Á Đông tin tưởng hàng nghìn năm để gìn giữ nét xuân và sức khỏe từ bên trong.
🔸 Hỗ trợ bổ sung phytoestrogen tự nhiên – isoflavone từ mầm đậu nành giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền do thiếu hụt nội tiết tố nữ như hỗ trợ giảm bốc hỏa, mất ngủ, hỗ trợ cải thiện sinh lý nữ, hỗ trợ đẹp da giảm nám sạm.
Không chỉ tiên phong đưa khái niệm "nội tiết tố nữ" đến gần hơn với phụ nữ Việt, viên uống Bảo Xuân còn phát triển hai dòng sản phẩm để đồng hành cùng chị em ở từng giai đoạn tuổi tác.
TPBVSK Bảo Xuân Gold – dành cho phụ nữ sau tuổi 30 mất cân bằng nội tiết hoặc nội tiết tố bắt đầu suy giảm, cơ thể xuất hiện những tín hiệu đầu tiên như rối loạn kinh nguyệt, da sạm, mất ngủ.
TPBVSK Bảo Xuân 50+ – dành riêng cho phụ nữ sau tuổi 50, với công thức bổ sung thêm Canxi và Collagen, hỗ trợ giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh khi sự thiếu hụt nội tiết tố trở nên rõ rệt.
Bảo Xuân thấu hiểu nhu cầu khác nhau ở từng giai đoạn, nên phát triển hai dòng sản phẩm chuyên biệt thay vì một công thức chung – mang đến giải pháp phù hợp với từng độ tuổi, giúp phụ nữ luôn giữ trọn nét trẻ trung, tự tin và khỏe đẹp theo cách của riêng mình.
15 năm giữ trọn niềm tin – Bảo chứng cho chất lượng
Suốt 15 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt, Bảo Xuân luôn đặt chất lượng lên hàng đầu – từ khâu chọn lọc nguyên liệu như isoflavone mầm đậu nành, vitamin E, collagen và thảo dược thiên nhiên, đến quy trình sản xuất chuẩn GMP-WHO tại nhà máy Nam Dược.
Chính sự chỉn chu ấy đã làm nên niềm tin bền vững, để Bảo Xuân trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc và yêu thương bản thân của phụ nữ Việt.
Bảo Xuân – 15 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt.
🔗 Tìm hiểu thêm tại: https://baoxuan.vn/
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số XNQC của sản phẩm: 1518/2022/XNQC-ATTP
Doanh nghiệp tự giới thiệu
5 bước chăm da đầu giúp tóc mọc dày, chắc khỏe tự nhiênChăm sóc da - 5 giờ trước
Da đầu là nền tảng nuôi dưỡng nang tóc để tóc mọc chắc khoẻ. Khi vùng da này bị bít tắc bởi bã nhờn, tế bào chết hoặc thiếu ẩm, quá trình trao đổi chất ở nang tóc bị cản trở. Lâu dần, tóc trở nên yếu, dễ gãy rụng và mọc thưa hơn, khiến mái tóc mất đi độ dày và sức sống vốn có.
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú ThọThời trang - 20 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.
5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trongChăm sóc da - 1 ngày trước
Vitamin không chỉ là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn là ‘chìa khóa’ giúp duy trì làn da căng mịn, tươi sáng. Từ việc ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ dưỡng ẩm cho đến cải thiện sắc tố và kết cấu da, mỗi loại vitamin đều mang một vai trò riêng trong hành trình nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.
Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thaiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân khoe bộ ảnh diện váy xuyên thấu, lộ rõ vóc dáng "cực cháy" đã "đập tan" nghi vấn mang thai con đầu lòng.
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.
Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngàyĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Sau vài giờ trang điểm, lớp nền thường dễ xuống tông, bóng dầu hoặc loang lổ khiến gương mặt kém tươi tắn. Cùng khám phá cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên qua bài viết dưới đây.
Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thânĐẹp - 2 ngày trước
Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.
Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho daĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Mút trang điểm là phụ kiện không thể thiếu trong túi đồ làm đẹp của nhiều người. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc không vệ sinh thường xuyên, nó có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da.
Bí quyết làm đẹp da từ lá xoàiChăm sóc da - 3 ngày trước
Với khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và giàu vitamin, lá xoài giúp làm dịu da, ngăn ngừa mụn và mang đến làn da mềm mịn tự nhiên.
Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cáchThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.