Bảo Xuân - tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm đồng hành

Ưu đãi thiết thực – Chăm sóc phụ nữ từ trong ra ngoài

Không chỉ là một chương trình khuyến mãi, đây là cách Bảo Xuân gửi gắm sự quan tâm tới phụ nữ Việt – khuyến khích mỗi người yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn mỗi ngày.

Bởi phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi biết chăm lo cho chính mình – từ sức khỏe bên trong đến vẻ rạng rỡ bên ngoài. Hiểu điều đó, Bảo Xuân mang đến giải pháp chăm sóc kép, giúp mỗi người phụ nữ luôn thấy mình đủ đầy và tươi trẻ:

Từ bên trong: TPBVSK Bảo Xuân Gold giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.

Từ bên ngoài: Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin giúp làm sạch da, hỗ trợ giữ ẩm, dưỡng sáng da.

Bảo Xuân tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỉ niệm 15 năm đồng hành.

Nhân dịp tháng 10 – Tháng tôn vinh phụ nữ Việt Nam, hãy dành cơ hội để yêu thương bản thân. Chương trình "Mua 2 hộp Bảo Xuân Gold – Tặng 1 tuýp Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin" đang được triển khai trên toàn quốc, với số lượng quà tặng có hạn.

Mua hàng chính hãng tại: https://baoxuan.vn hoặc các nhà thuốc trên toàn quốc. Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 25/10/2025 hoặc khi hết quà tặng.

15 năm phát triển - Không ngừng cải tiến vì sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ Việt

Ra đời từ năm 2010, khi khái niệm "nội tiết tố nữ" vẫn còn xa lạ với nhiều người, Bảo Xuân đã tiên phong mang kiến thức khoa học kết hợp cùng giải pháp từ thiên nhiên để đồng hành cùng phụ nữ sau tuổi 30 – giai đoạn cơ thể bắt đầu có những tín hiệu suy giảm nội tiết tố.

Hành trình ấy là lời nhắc nhở dịu dàng: phụ nữ luôn xứng đáng được lắng nghe, chăm sóc và giữ trọn nét cân bằng, rạng rỡ theo năm tháng.

Viên uống Bảo Xuân - 15 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt.

Trong mỗi viên Bảo Xuân là sự hòa quyện giữa tinh chất mầm đậu nành giàu estrogen thảo mộc, vitamin E và những vị thuốc Đông y quen thuộc – thứ mà phụ nữ Á Đông tin tưởng hàng nghìn năm để gìn giữ nét xuân và sức khỏe từ bên trong.

🔸 Hỗ trợ bổ sung phytoestrogen tự nhiên – isoflavone từ mầm đậu nành giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền do thiếu hụt nội tiết tố nữ như hỗ trợ giảm bốc hỏa, mất ngủ, hỗ trợ cải thiện sinh lý nữ, hỗ trợ đẹp da giảm nám sạm.

Không chỉ tiên phong đưa khái niệm "nội tiết tố nữ" đến gần hơn với phụ nữ Việt, viên uống Bảo Xuân còn phát triển hai dòng sản phẩm để đồng hành cùng chị em ở từng giai đoạn tuổi tác.

TPBVSK Bảo Xuân Gold – dành cho phụ nữ sau tuổi 30 mất cân bằng nội tiết hoặc nội tiết tố bắt đầu suy giảm, cơ thể xuất hiện những tín hiệu đầu tiên như rối loạn kinh nguyệt, da sạm, mất ngủ.

TPBVSK Bảo Xuân 50+ – dành riêng cho phụ nữ sau tuổi 50, với công thức bổ sung thêm Canxi và Collagen, hỗ trợ giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh khi sự thiếu hụt nội tiết tố trở nên rõ rệt.

Viên uống Bảo Xuân mang đến 2 dòng sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho chị em theo từng độ tuổi.

Bảo Xuân thấu hiểu nhu cầu khác nhau ở từng giai đoạn, nên phát triển hai dòng sản phẩm chuyên biệt thay vì một công thức chung – mang đến giải pháp phù hợp với từng độ tuổi, giúp phụ nữ luôn giữ trọn nét trẻ trung, tự tin và khỏe đẹp theo cách của riêng mình.

15 năm giữ trọn niềm tin – Bảo chứng cho chất lượng

Suốt 15 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt, Bảo Xuân luôn đặt chất lượng lên hàng đầu – từ khâu chọn lọc nguyên liệu như isoflavone mầm đậu nành, vitamin E, collagen và thảo dược thiên nhiên, đến quy trình sản xuất chuẩn GMP-WHO tại nhà máy Nam Dược.

Chính sự chỉn chu ấy đã làm nên niềm tin bền vững, để Bảo Xuân trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc và yêu thương bản thân của phụ nữ Việt.

Bảo Xuân – 15 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt.

🔗 Tìm hiểu thêm tại: https://baoxuan.vn/

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số XNQC của sản phẩm: 1518/2022/XNQC-ATTP

