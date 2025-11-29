NSƯT Kim Tuyến nhan sắc ngày càng thăng hạng tuổi U40
GĐXH - Ở tuổi U40, Kim Tuyến ngày càng cho thấy vẻ đẹp mặn mà và phong thái tự tin của người phụ nữ độc lập.
Sinh năm 1987, Kim Tuyến bước vào nghệ thuật từ khi 16 tuổi và giành giải Nhì Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Từ 2008 đến 2010, cô là gương mặt ăn khách qua hàng loạt phim như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Những đứa con thành phố… Tính đến nay, Kim Tuyến đã tham gia gần 50 phim, trải dài từ truyền hình đến điện ảnh.
Ở tuổi U40, nhan sắc của Kim Tuyến được khán giả khen ngợi bởi sự chín muồi và cuốn hút. Cô giữ thói quen luyện tập, chăm sóc sức khỏe và duy trì tinh thần lạc quan. Sự tự chủ về tài chính với căn nhà mặt tiền mở quán cafe và căn hộ cao cấp sống cùng con gái càng giúp hình ảnh cô thêm phần độc lập và sang trọng.
Tinh chất Kẽm Actidem Derma ZNP Serum – Giải pháp hỗ trợ giảm mụn cho da dầu mụnĐẹp - 4 giờ trước
Serum Kẽm Actidem thu hút sự chú ý nhờ khả năng hỗ trợ làm thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ giảm mụn hiệu quả cho da dầu mụn.
Xoài Non gây sốt với body 'khét lẹt', phong cách gợi cảm sau thời gian tăng cân mất kiểm soátĐẹp - 4 giờ trước
GĐXH - Xoài Non gây sốt với loạt ảnh gợi cảm tại Hàn Quốc, khoe body quyến rũ sau bị thời gian tăng cân. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang và sự tự tin.
Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổiThời trang - 6 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.
Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New YorkThời trang - 20 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.
Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức HuyĐẹp - 22 giờ trước
GĐXH - MC Mù Tạt (Huyền Trang) - vợ sắp cưới của cầu thủ Đức Huy - gây chú ý không chỉ ở vai trò truyền hình mà còn nhờ sắc vóc quyến rũ ở tuổi 32.
Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.
Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.
NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà NộiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Không cần phải đến Đà Lạt, NSND Thu Quế vẫn có những bức hình đẹp khoe sắc bên hoa dã quỳ.
Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.
Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.
Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'Giảm cân
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.