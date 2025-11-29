Mới nhất
NSƯT Kim Tuyến nhan sắc ngày càng thăng hạng tuổi U40

Thứ bảy, 13:40 29/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Ở tuổi U40, Kim Tuyến ngày càng cho thấy vẻ đẹp mặn mà và phong thái tự tin của người phụ nữ độc lập.

Sinh năm 1987, Kim Tuyến bước vào nghệ thuật từ khi 16 tuổi và giành giải Nhì Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Từ 2008 đến 2010, cô là gương mặt ăn khách qua hàng loạt phim như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Những đứa con thành phố Tính đến nay, Kim Tuyến đã tham gia gần 50 phim, trải dài từ truyền hình đến điện ảnh.

Ở tuổi U40, nhan sắc của Kim Tuyến được khán giả khen ngợi bởi sự chín muồi và cuốn hút. Cô giữ thói quen luyện tập, chăm sóc sức khỏe và duy trì tinh thần lạc quan. Sự tự chủ về tài chính với căn nhà mặt tiền mở quán cafe và căn hộ cao cấp sống cùng con gái càng giúp hình ảnh cô thêm phần độc lập và sang trọng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữa diễn viên.

Bên cạnh diễn xuất, Kim Tuyến học thêm ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và phát triển kinh doanh song song nghệ thuật. Cô tham gia phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu và Mùi phở, dự kiến ra mắt dịp Tết 2026.

Cuối năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT. Kim Tuyến chia sẻ đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để cô “nâng cấp tinh thần, thái độ và không phụ lòng tin yêu của khán giả”.

Sau khi ly hôn khi chỉ mới 22 tuổi và một mình nuôi con, Kim Tuyến từng chia sẻ đó là thời điểm cô phải làm việc liên tục để lo cho gia đình. Quyết định chia tay không được bố mẹ ủng hộ, nhưng nữ diễn viên chọn kiên cường bước tiếp.

Hiện tại, con gái của cô đã 18 tuổi, hiểu chuyện và phụ mẹ việc kinh doanh. “Mỗi khi nhìn con trưởng thành, tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, Kim Tuyến nói.

Về chuyện tình cảm, sau ly hôn, Kim Tuyến không vội vàng bước vào một mối quan hệ mới ngay lập tức mà chọn tập trung vào công việc và chăm sóc con. Gần đây, nữ diễn viên thân thiết với “chị đẹp” Đồng Ánh Quỳnh. Hai người thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, có nhiều hành động thân mật.

Hai người tương tác thoải mái trên mạng xã hội, xưng hô ẩn ý và nhiều lần “dính nghi vấn hẹn hò”. Trong một livestream, khi được hỏi về tình cảm, Kim Tuyến thừa nhận: “Tôi đã có người yêu”, càng làm dấy lên nhiều tò mò. Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, là Á quân The Face 2017, hoạt động mạnh ở mảng âm nhạc và phim ảnh, nổi bật với Chị đẹp đạp gió mùa 2. Dù chưa xác nhận chính thức nhưng sự thân mật giữa cả hai khiến nhiều khán giả nhận xét: Kim Tuyến không chỉ đẹp hơn mà còn sống hạnh phúc hơn ở tuổi U40 - một vẻ đẹp của sự tự chủ, trưởng thành và biết yêu thương đúng cách.


An Trần
