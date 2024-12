Bắt Chủ tịch Hội doanh nghiệp Đại Từ

Quá trình điều tra, xác minh tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hội An (xã Tiên Hội, huyện Đại Từ) do Nguyễn Thế Đại (SN 1975, xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đại Từ ) làm Giám đốc và tại Công ty TNHH Xây dựng Tây Trường Giang (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) do Đinh Văn Trường (SN 1973, tổ dân phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) làm Giám đốc, cơ quan chức năng phát hiện vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại hai công ty trên.



Cụ thể, để hợp lý hóa chi phí nhân công trong các dự án của công ty nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Thế Đại và Đinh Văn Trường đã chỉ đạo kế toán lập giả mạo các hồ sơ thuê khoán nhân công của công ty từ năm 2021 đến năm 2023.

Nhóm đối tượng bị khởi tố (ảnh tư liệu).

Tại Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông I Thái Nguyên do Tăng Minh Bắc (SN 1971, tổ 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) làm Giám đốc, ngày 13/12, cơ quan chức năng phát hiện vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, để chuyển hóa các chi phí không có chứng từ thành chi phí có chứng từ hợp lệ được sử dụng kê khai thuế, Tăng Minh Bắc đã cho chủ trương và cùng các đội trưởng, nhân viên của công ty tạo lập, hoàn thiện, sử dụng các hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương giả mạo từ năm 2019 đến năm 2023, nhằm tăng chi phí hợp lệ, giảm lợi nhuận của công ty, từ đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thế Đại; ngày 8/11 khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Văn Trường; ngày 19/12 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Tăng Minh Bắc vì đã có hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.