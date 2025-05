Bắt đôi nam nữ Đỗ Minh Quang và Nguyễn Phương Thảo

Ngày 20/5, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trong cốp xe máy gửi tại hầm để xe Trung tâm thương mại Vincom, số 54A Nguyễn Chí Thanh phường Láng Thượng.

Trước đó, vào sáng ngày 19/5/2025, Công an phường Láng Thượng tiếp nhận đơn trình báo của anh H.N.H (SN 1984, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc bị kẻ gian trộm cắp 2 thẻ ngân hàng và 470.000 đồng tiền mặt trong cốp xe máy gửi tại hầm B1, Trung tâm thương mại Vincom vào ngày 6/5/2025.

Đến khoảng 14h15 ngày 6/5/2025, anh H phát hiện có đối tượng đã sử dụng thẻ ngân hàng của mình để thực hiện giao dịch trái phép, chi tiêu số tiền 31.100.000 đồng.

Hai đối tượng Quang - Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Láng Thượng đã chỉ đạo Tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường xác minh, rà soát. Đến khoảng 14h30 ngày 19/5/2025, Công an phường Láng Thượng đã xác định và mời 2 đối tượng về trụ sở Công an phường để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là Đỗ Minh Quang (SN 1994) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1995), cùng trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn như trên, đối tượng Quang đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền 6.500.000 đồng trong cốp xe máy vào trưa ngày 14/5/2025 tại hầm T2, Zone B khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trang Anh