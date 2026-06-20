Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng Đạt

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Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt hai đối tượng

Công an TPHCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng Đạt) và Lâm Thanh Vững (SN 1991, quản lý công ty) về tội "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

CLIP Công an TPHCM khám xét công ty

Đầu tháng 6-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2024 đến nay, đường dây sản xuất dép giả do ông Thắng cầm đầu, giao cho Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh.

Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả nhãn hiệu CROCS với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Việc khám phá, triệt phá đường dây tội phạm trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Công an TPHCM, đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy – UBND Thành phố trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp nói riêng. Việc này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng.