Bắt đối tượng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷ của 12 người

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (SN1989, trú tại tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.