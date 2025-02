Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Ngày 24/2, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc một thanh niên cướp 10kg thịt bò rồi bỏ chạy.

Theo nội dung sự việc được ghi lại trong clip, một thanh niên lao thẳng vào cửa hàng, giật lấy túi thịt rồi lên xe tẩu thoát. Hành động của đối tượng này diễn ra quá nhanh khiến những người trong cửa hàng không kịp phản ứng.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h45 cùng ngày tại một cửa hàng kinh doanh thịt bò ở phường 1, TP Tân An, Long An. Cửa hàng này do chị LT.H.N. làm chủ.

Hình ảnh nam thanh niên cướp 10kg thịt bò ở Long An. Ảnh cắt từ clip

Theo chị N., thời điểm xảy ra vụ việc có 5 người đang làm việc tại cửa hàng. Khi đó, một thanh niên chạy xe máy đến, hỏi lấy thịt bò đã đặt trước. Tuy nhiên, anh ta thông tin không đúng tên người đặt nên gia đình chị N. không giao.

Khoảng 5 phút sau, người này quay lại rồi chạy thẳng vào cửa hàng, cướp lấy túi thịt bò 10kg rồi tẩu thoát. Gia đình có tri hô cướp nhưng không thể bắt được đối tượng.

Hiện gia đình chị N. đã trình báo và trích xuất clip vụ cướp để công an địa phương điều tra, xử lý.