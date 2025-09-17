Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Khoảng 2h sáng 16/9/2025, chị Đ.T.N.A (sinh năm 1985, trú tại Bản Néng, xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng) đang ngủ tại nhà riêng ở xóm Khuổi Cáp, phát hiện mùi xăng nồng nặc, ngay sau đó lửa bùng phát dữ dội từ phía trước cửa. Chị A. đã kịp thời thoát ra bằng lối cửa sau và nhanh chóng đến trụ sở của Công an xã Đức Long gần đó để trình báo.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Long đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân khẩn trương dập tắt đám cháy, ngăn chặn không để lửa lan rộng. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đây là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm.

Chỉ sau khoảng một giờ truy xét, tổ công tác công an xã đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tình nghi khi đang lẩn trốn trên Quốc lộ 4A, cách hiện trường khoảng 5 km.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên N.V.L (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Sơn, TP. Hà Nội), thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân với chị A. nên đã mua khoảng 10 lít xăng, mang đến nhà chị A. để phóng hỏa trả thù.

Hiện Công an xã Đức Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.