Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn
Bực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng 2h sáng 16/9/2025, chị Đ.T.N.A (sinh năm 1985, trú tại Bản Néng, xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng) đang ngủ tại nhà riêng ở xóm Khuổi Cáp, phát hiện mùi xăng nồng nặc, ngay sau đó lửa bùng phát dữ dội từ phía trước cửa. Chị A. đã kịp thời thoát ra bằng lối cửa sau và nhanh chóng đến trụ sở của Công an xã Đức Long gần đó để trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Long đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân khẩn trương dập tắt đám cháy, ngăn chặn không để lửa lan rộng. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đây là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm.
Chỉ sau khoảng một giờ truy xét, tổ công tác công an xã đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tình nghi khi đang lẩn trốn trên Quốc lộ 4A, cách hiện trường khoảng 5 km.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên N.V.L (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Sơn, TP. Hà Nội), thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân với chị A. nên đã mua khoảng 10 lít xăng, mang đến nhà chị A. để phóng hỏa trả thù.
Hiện Công an xã Đức Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xếPháp luật - 26 phút trước
Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.
Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/nămPháp luật - 16 giờ trước
Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng với mức lãi suất lên tới gần 1.600%/năm.
Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.
Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc giaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (hay Ly Meo) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng.
Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng hành vi cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh của Đinh Văn Long thể hiện sự tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận. Mức hình phạt cao nhất tài xế có thể đối diện là tử hình.
Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Lâm Minh Tuấn, tài xế lái xe Wolkswagen, bị tạm giữ hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng khi đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM.
Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sátXã hội - 2 ngày trước
Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.
Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu GiẽPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...
Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia LaiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.
72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'Pháp luật
GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.