Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Duy (SN 1998; thường trú tại: xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, chiều ngày 21/11/2025, Vũ Văn Duy nhận được đơn hàng của anh T (SN 1990) giao từ sảnh tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy đến khu vực xã Hoài Đức.

Đối tượng Vũ Văn Duy cùng tang vật. Ảnh: CA TP Hà Nội

Sau khi nhận hàng, Duy di chuyển khi đến trước cổng làng Mễ Trì Thượng và mở túi hàng ra xem. Thấy bên trong là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, đối tượng đã nảy sinh lòng tham và mang chiếc điện thoại đến bán được 17,5 triệu đồng. Sau đó, Duy tắt điện thoại và tắt app tài xế để cắt liên lạc với anh T.

Ngày 22/11/2025, Duy ra bến xe bắt xe khách về quê. Biết không thể trốn được, chiều ngày 24/11/2025, đối tượng đã đến Công an phường Yên Hoà đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Duy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.