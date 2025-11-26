Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc trái phép

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác tuần tra, trinh sát ban đêm, khoảng 00 giờ 10 phút ngày 24/11/2025, Công an xã Văn Bàn phát hiện tại nhà của P.V.N (SN 1994, trú tại thôn Bản Mạ, xã Văn Bàn) có một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi "liêng".

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã làm rõ có 10 đối tượng tham gia, mỗi người góp cược 10.000 đồng/ván. Tang vật thu giữ gồm 52 quân bài tú lơ khơ, 3.160.000 đồng.

Đáng chú ý, đây là nhóm đối tượng đánh bạc theo thói quen "cờ bạc làng" sau khi uống rượu tại một đám cưới rồi rủ nhau về nhà N chơi liêng ăn tiền.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng tụ tập đánh bạc sau khi uống rượu tại các đám cưới, đám ma vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và nếp sống văn minh.

Công an xã Văn Bàn đã lập hồ sơ, củng cố tài liệu, tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Văn Bàn phát hiện một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Ảnh: CACC

Đánh bạc trái phép bị phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định tội đánh bạc trái phép bị phạt vi phạm hành chính như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;

- Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;

- Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.

Theo quy định nêu trên, người có hành vi đánh bạc trái phép nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, ngoài ra còn sẽ bị tịch thu toàn bộ tang vật và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi.

Lưu ý: Mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Từ 15/12/2025, hành vi đánh bạc trái phép bị xử lý theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Tội đánh bạc trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung bởi khoản 120 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội đánh bạc trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

Khung 1: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi:

Đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng

Hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

- Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

- Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra: người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng



