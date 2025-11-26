Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”
GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắt 10 đối tượng đánh bạc trái phép
Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác tuần tra, trinh sát ban đêm, khoảng 00 giờ 10 phút ngày 24/11/2025, Công an xã Văn Bàn phát hiện tại nhà của P.V.N (SN 1994, trú tại thôn Bản Mạ, xã Văn Bàn) có một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi "liêng".
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã làm rõ có 10 đối tượng tham gia, mỗi người góp cược 10.000 đồng/ván. Tang vật thu giữ gồm 52 quân bài tú lơ khơ, 3.160.000 đồng.
Đáng chú ý, đây là nhóm đối tượng đánh bạc theo thói quen "cờ bạc làng" sau khi uống rượu tại một đám cưới rồi rủ nhau về nhà N chơi liêng ăn tiền.
Theo lực lượng chức năng, tình trạng tụ tập đánh bạc sau khi uống rượu tại các đám cưới, đám ma vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và nếp sống văn minh.
Công an xã Văn Bàn đã lập hồ sơ, củng cố tài liệu, tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đánh bạc trái phép bị phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định tội đánh bạc trái phép bị phạt vi phạm hành chính như sau:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
- Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;
- Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;
- Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.
Theo quy định nêu trên, người có hành vi đánh bạc trái phép nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, ngoài ra còn sẽ bị tịch thu toàn bộ tang vật và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi.
Lưu ý: Mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
Từ 15/12/2025, hành vi đánh bạc trái phép bị xử lý theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tội đánh bạc trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung bởi khoản 120 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội đánh bạc trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
Khung 1: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi:
Đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng
Hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,
Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
- Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
- Tái phạm nguy hiểm.
Ngoài ra: người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.
Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên QuangPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.
Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khácPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.
Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng ThápPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.
Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một nam sinh ở phường Vinh Hưng (Nghệ An) bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, dẫn dụ rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.
Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.
Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bịa đặt thông tin lũ lớn làm ngập cầu Hóa An để “câu like”, một người đàn ông ở Đồng Nai đã bị Công an phường Biên Hòa xử phạt. Hành vi tung tin giả được xác định gây nhiễu loạn thông tin và khiến nhiều người dân hoang mang.
Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An KhánhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An KhánhPháp luật
GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.