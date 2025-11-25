Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Tối ngày 25/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, khoảng 17h15 cùng ngày, Công an phường Mỹ Lâm tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện Hoàng Văn T (SN 1974, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 6, phường Mỹ Lâm) chết tại nhà riêng, trên người có dấu vết thương tích.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, Công an phường Mỹ Lâm đã khẩn trương triển khai lực lượng, xác minh ban đầu, rà soát triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Chỉ sau gần 1 giờ nhận được tin báo, lực lượng công an đã sơ bộ xác định, khoảng 9h ngày 25/11, Hoàng Văn T cùng ăn cơm, uống rượu với Đàm Văn Tính (SN 1959, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1960, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 5, phường Mỹ Lâm). Sau khi uống rượu say, giữa ba người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu Hoàng Văn T khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Sau đó, Tính và Hồng trèo tường ra khỏi nhà nạn nhân rồi bỏ đi về nhà.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ sự việc người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu.

Công an phường Mỹ Lâm đã bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục xác minh giải quyết theo quy định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo và đề nghị người dân cần hết sức tỉnh táo, kiềm chế khi giải quyết mâu thuẫn; hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia. Khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh; không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hại cho xã hội.