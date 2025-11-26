Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.
Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá.
Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân), thành phố Đà Nẵng đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án "ma" mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.
Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.
Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm đối tượng tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ "bảo trì", "bị hacker tấn công", sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.
Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Song song đó, chúng tuyển các Leader tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.
Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Trong quá trình khám xét và điều tra, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động các loại; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Công an thành phố Đà Nẵng còn phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo; nhiều bất động sản khác có liên quan…
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
