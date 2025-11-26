Mới nhất
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Thứ tư, 07:05 26/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản chỉ sau 24 giờ gây án tại ấp Mỹ An 1 (xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Các nghi phạm bao gồm: Đỗ Văn Trên (SN 1982); Võ Tấn Lộc (SN 2002); Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007); Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009), cùng thường trú tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Trên bị công an bắt giữ. Ảnh: Thanh Mỹ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày 15/10/2025, đối tượng Đỗ Văn Trên có mượn ông Trần Văn Thanh (thường trú tại xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Đến thời hạn, Trên không có tiền để trả, đối tượng gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền, Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc và giữ ông Thanh ở căn nhà đã thuê tại xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ - Ảnh 2.

Các đối tượng Tuấn, Thiện, Tiền, Thịnh, Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ

Ngày 22/11/2025, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thật chất là dàn cảnh để các đối tượng trong nhóm tấn công nhằm bắt giữ ông Thanh. Tuy nhiên cả nhóm không bắt giữ được ông Thanh.

Sau đó, các đối tượng đã cướp chiếc xe máy của bị hại và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ - Ảnh 3.

Công cụ, phương tiện các đối tượng thực hiện vụ cướp. Ảnh: Thanh Mỹ

Khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã điều tra thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: Súng điện, 1 bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe mô tô và xe ô tô; đồng thời, thu hồi kịp thời chiếc xe máy của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng, tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

L.Vũ (th)
Chưa đòi hết tiền đã phải... lau chùi cửa nhà người vay nợ

Vay nợ vòng quanh, người phụ nữ lừa hơn 100 tỷ đồng của nhiều người

Hai thanh niên "bắt cóc" người vay nợ, ép viết giấy nợ, cưỡng đoạt tài sản

Tổ chức tội phạm "núp bóng" công ty tư vấn luật đe dọa người vay nợ

Cắt ghép hình ảnh, đe dọa người vay nợ để đòi tiền

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu "cờ bạc làng"

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam sinh ở phường Vinh Hưng (Nghệ An) bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, dẫn dụ rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bịa đặt thông tin lũ lớn làm ngập cầu Hóa An để “câu like”, một người đàn ông ở Đồng Nai đã bị Công an phường Biên Hòa xử phạt. Hành vi tung tin giả được xác định gây nhiễu loạn thông tin và khiến nhiều người dân hoang mang.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật

