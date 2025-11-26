Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ
GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản chỉ sau 24 giờ gây án tại ấp Mỹ An 1 (xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
Các nghi phạm bao gồm: Đỗ Văn Trên (SN 1982); Võ Tấn Lộc (SN 2002); Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007); Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009), cùng thường trú tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày 15/10/2025, đối tượng Đỗ Văn Trên có mượn ông Trần Văn Thanh (thường trú tại xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.
Đến thời hạn, Trên không có tiền để trả, đối tượng gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền, Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc và giữ ông Thanh ở căn nhà đã thuê tại xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).
Ngày 22/11/2025, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thật chất là dàn cảnh để các đối tượng trong nhóm tấn công nhằm bắt giữ ông Thanh. Tuy nhiên cả nhóm không bắt giữ được ông Thanh.
Sau đó, các đối tượng đã cướp chiếc xe máy của bị hại và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.
Khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã điều tra thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: Súng điện, 1 bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe mô tô và xe ô tô; đồng thời, thu hồi kịp thời chiếc xe máy của bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng, tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.
