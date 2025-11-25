Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Thị Thùy Linh là nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng tại Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Theo công an, tháng 4/2025, anh T.T.N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh. Ảnh: CA Quảng Ninh

Sau đó, Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo công dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm soát kỹ nội dung, tài liệu liên quan đến khoản vay để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.