Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
GĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Long Thành đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, chỗ ở tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn và các khu vực giáp ranh.
Trước đó, trên địa bàn xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận thấy các vụ trộm thường xảy ra vào khoảng thời gian từ 12h đến 15h hàng ngày, khi người dân đi làm vắng. Đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý, trông coi tài sản, dùng công cụ cắt khóa để đột nhập nhà dân.
Xác định đây là chuỗi vụ việc có tính quy luật, Công an xã Long Thành đã tổ chức các tổ công tác tuần tra, mật phục tại những khu vực trọng điểm, thu thập thông tin từ người dân, đồng thời triển khai lực lượng khoanh vùng, theo dõi các đối tượng nghi vấn.
Qua quá trình rà soát, nổi lên đối tượng Nguyễn Duy Khánh, có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và 1 tiền án về tội "buôn bán hàng cấm". Đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau nhằm che giấu tung tích và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Sau thời gian kiên trì theo dõi, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11/11/2025, lực lượng Công an xã Long Thành đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Duy Khánh tại ấp Hàng Gòn, xã Long Thành.
Tang vật thu giữ gồm 01 xe mô tô Yamaha Sirius biển số 60C1-890.63, cùng nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để cạy cửa, phá khóa.
Khám xét nơi ở của Khánh tại xã An Phước, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội như: Ngoại tệ, tiền mặt, đồng hồ, trang sức, điện thoại, máy tính xách tay, cùng nhiều giấy tờ, công cụ nghi sử dụng để làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.
Tại cơ quan công an, bước đầu Khánh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản vào ngày 23/10/2025 tại nhà anh Mai Huy Bảo (ấp Hàng Gòn, xã Long Thành), chiếm đoạt số tiền 600 USD, nhiều trang sức và điện thoại di động. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm tại ấp An Lâm, ấp Hàng Gòn (xã Long Thành) và 1 vụ trộm khác tại xã An Phước, chiếm đoạt nhiều trang sức, tiền mặt cùng sản khác có giá trị khoảng 80.000.000 đồng.
Công an xã Long Thành đang phối hợp Công an xã An Phước và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
