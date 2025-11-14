Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Thứ sáu, 07:09 14/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Long Thành đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, chỗ ở tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn và các khu vực giáp ranh.

Trước đó, trên địa bàn xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân.

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận thấy các vụ trộm thường xảy ra vào khoảng thời gian từ 12h đến 15h hàng ngày, khi người dân đi làm vắng. Đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý, trông coi tài sản, dùng công cụ cắt khóa để đột nhập nhà dân.

Xác định đây là chuỗi vụ việc có tính quy luật, Công an xã Long Thành đã tổ chức các tổ công tác tuần tra, mật phục tại những khu vực trọng điểm, thu thập thông tin từ người dân, đồng thời triển khai lực lượng khoanh vùng, theo dõi các đối tượng nghi vấn.

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua quá trình rà soát, nổi lên đối tượng Nguyễn Duy Khánh, có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và 1 tiền án về tội "buôn bán hàng cấm". Đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau nhằm che giấu tung tích và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Sau thời gian kiên trì theo dõi, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11/11/2025, lực lượng Công an xã Long Thành đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Duy Khánh tại ấp Hàng Gòn, xã Long Thành.

Tang vật thu giữ gồm 01 xe mô tô Yamaha Sirius biển số 60C1-890.63, cùng nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để cạy cửa, phá khóa.

Khám xét nơi ở của Khánh tại xã An Phước, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội như: Ngoại tệ, tiền mặt, đồng hồ, trang sức, điện thoại, máy tính xách tay, cùng nhiều giấy tờ, công cụ nghi sử dụng để làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ gồm 01 xe mô tô Yamaha Sirius biển số 60C1-890.63, cùng nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để cạy cửa, phá khóa. Ảnh: CA Đồng Nai

Tại cơ quan công an, bước đầu Khánh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản vào ngày 23/10/2025 tại nhà anh Mai Huy Bảo (ấp Hàng Gòn, xã Long Thành), chiếm đoạt số tiền 600 USD, nhiều trang sức và điện thoại di động. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm tại ấp An Lâm, ấp Hàng Gòn (xã Long Thành) và 1 vụ trộm khác tại xã An Phước, chiếm đoạt nhiều trang sức, tiền mặt cùng sản khác có giá trị khoảng 80.000.000 đồng.

Công an xã Long Thành đang phối hợp Công an xã An Phước và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắc Ninh triệt phá băng nhóm trẻ vị thành niên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Bắc Ninh triệt phá băng nhóm trẻ vị thành niên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Hà Nam: Bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng chiêm bái xá lợi Đức Phật để trộm cắp tài sản

Hà Nam: Bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng chiêm bái xá lợi Đức Phật để trộm cắp tài sản

Nam Định: Bắt đối tượng chuyên lang thang, trộm cắp tài sản người dân

Nam Định: Bắt đối tượng chuyên lang thang, trộm cắp tài sản người dân

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Vợ chồng ở Nam Định bị bắt vì trộm cắp tài sản

Vợ chồng ở Nam Định bị bắt vì trộm cắp tài sản

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.

Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an Hưng Yên vừa khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud với lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.

Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.

Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới

Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Xem nhiều

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật

GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật
Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Pháp luật
Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Pháp luật
Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top